Jednak z přítomnosti kameramanů, ale hlavně proto, že za pár minut konečně po 3 měsících uvidí svého otce.

To všechno díky vstřícnosti vedení Českého olympijského výboru, jehož ředitel, olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Doktor, v pondělí osobně do Karviné přivezl tzv. setkávač, tedy speciálně upravený přívěs, který normálně slouží při tuzemskou propagaci olympijských her v době jejich konání.

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Nyní jej Český olympijský výbor zapůjčil právě do Karviné, kde již třetí měsíc trvají karanténní opatření, a zejména senioři v domovech či pacienti v léčebnách dlouhodobě nemocných se tudíž nemohou setkat se svými dětmi a blízkými.

„Až do včerejška stál před domovem pro seniory v Říčanech a byl velmi využíván. Ředitel domova se ho nechtěl vzdát (smích). Zdejším lidem bych chtěl popřát, aby i jim dobře sloužil,“ řekl při pondělní prezentaci modulu na kolečkách Martin Doktor.

Společně s ním dorazila na předání setkávače také atletka Šárka Kašpárková, jinak také karvinská rodačka.

Slzy a dojetí

„Tati, musíš mluvit do toho mikrofonu,“ snažila se nasměrovat otce Bohdana Doležalová. Když usedl naproti ní a dívali se na sebe přes plexisklo, chvíli bylo ticho. Oči se oběma leskly slzami dojetí.

Pětaosmdesátiletý pán byl zprvu zaražený, možná nervozní z tolika kamer a fotoaparátů. Když je ale novináři nechali o samotě, hovor se konečně rozběhl.

„Tatínek si v únoru zlomil krček, byl na operaci, a pak přišla korona a zákaz návštěv. Od té doby jsme se neviděli,“ řekla po setkání paní Bohdana s tím, že otec momentálně pobývá na sociálním lůžku a čeká se na uvolnění místa v domově důchodců.

Takzvaný setkávat je taková budka na kolečkách, složená ze svou místností. V jedné usedá senior či pacient, ve druhé návštěva. Odděleni jsou pouze plexisklem a komunikaci jim usnadňují mikrofony. Pokud nějaký senior opravdu špatně slyší, může využít připravená sluchátka. Setkávač má dva oddělené vchody, aby se lidé přímo nepotkali. Po každé návštěvě následuje dezinfekce prostoru a po celou dobu v obou částech běží čistička vzduchu.

K TÉMATU

Sloužit bude i v LDN v Orlové

„Na oddělení LDN máme 18 klientů a už mají termíny, kdy za nim na návštěvu přijdou jejich příbuzní. Vše koordinují vrchní sestry. Povídat si příbuzní mohou půl hodiny,“ řekla mluvčí nemocnice Věra Murínová a s tím, že setkávač je dispozici od 13 do 17 hodin.



Před LDN v Karviné-Ráji bude týden a poté se převeze do Orlové k nemocnici. Za týden se pak vrátí do Karviné, tentokrát k domovu pro seniory v Novém Městě.



„Je to skvělé řešení v této nelehké době. Byl bych si radši, kdyby se modul využíval hlavně pro olympioniky, ale na to si ještě budeme muset počkat. Každopádně chci moc poděkovat lidem z olympijského výboru za to, že pomohli zpříjemnit život seniorům a jejich rodinám,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf.