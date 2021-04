Impozantní dílo zmizelo na podzim 1938, kdy oblast po Mnichovském diktátu obsadila polská vojska. „První věcí, co polská okupační správa udělala, tak bylo to, že zničila pomníky symbolizující československou státnost,“ poznamenal letos v ledne při vzpomínkovém setkání ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka.

Sousoší vzniká podle fotografií

Město Orlová, které spolu s Čsl. obcí legionářskou iniciátorem opravy, na kterou nemalou částkou přispělo Ministerstvo obrany ČR, zadalo výrobu sousoší sochaři Martinu Chmelařovi.

Právě v jeho pražském ateliéru se momentálně dolaďují poslední detaily na hliněném modelu figurálního sousoší osmi legionářů a dělníků, nad kterými se tyčila slezská orlice, jenž je ztvárněn v třetinové velikosti. Výsledná socha, která bude z pískovce, se bude od podstavce památníku tyčit do téměř šestimetrové výšky.

Protože původní figurální sousoší bylo v roce 1938 poničeno, následně násilně strženo a odvezeno neznámo kam, Martin Chmelař a jeho pomocník Martin Čermák jsou tak odkázaní především na dobovou fotodokumentaci a pár dalších podkladů. Zatím ale nenarazili na nic, s čím by si neporadili.

„Teď se doopraví ještě pár detailů k ujasnění jednotlivých prvků a pak se vyhotoví forma, která se odlije do sádry. Vznikne sádrový model, který nám bude nápomocný k samotnému sekání do pískovce a k osazení sousoší na původní místo,“ popsal proces zhotovení kopie původního figurálního sousoší sochař Martin Chmelař.

Ještě rok práce

Termín instalace sousoší na památník si zatím netroufl odhadovat, protože celý proces je podle něho pořád ještě na začátku. „Záviset pak bude i na počasí. Všechny dosavadní úkony probíhaly v ateliéru, ale jakmile dojde na samotné sekání, tak už budeme venku a budeme doufat, že práce bude odsýpat. Já osobně to vidím ještě asi tak na rok intenzivní práce,“ dodal šestatřicetiletý sochař.

V příštím roce by tak měl památník získat svou původní podobu z roku 1928, kdy byl slavnostně odhalen u příležitosti 10. výročí vzniku samostatného Československa.

„Hliněný model je úžasný. Těším se na výsledné dílo z pískovce, protože to bude další věc, která Orlovou pozvedne. Jsem rád, že se daří vracet pomník do původního stavu, protože ti lidé, kteří bojovali o Těšínsko, si to zaslouží,“ řekl starosta Orlové Miroslav Chlubna, který tento týden sochaře v Praze osobně navštívil.