Už jen několik málo měsíců a modernizace krytého bazénu v Karviné bude hotová. Objekt stavbaři rozebrali až na skelet, dvě budovy přistavěli a dovnitř nainstalovali nerezové bazénové vany. Vybudovali prostory se saunami a hydromasážní vanou jacuzzi, šatnami a dalším technickým zázemím.

Karviná krytý bazén modernizace finiš | Video: Januszek Tomáš

Deník měl možnost vidět interiéry krytého bazénu a seznámit se s tím, co bude sloužit návštěvníkům, i s tím, co tvoří technické zázemí komplexu. Rekonstrukce finišuje, do předání stavby zbývají necelé čtyři měsíce.

„Probíhají dokončovací práce uvnitř budov i venku, kde se buduje parkoviště pro devadesát aut, včetně točny pro autobusy, zásobovací vozy a další velkou techniku. Zároveň se začínají oživovat systémy měření a regulace,“ řekl Petr Dyszkiewicz, ředitel společnosti STaRS Karviná, která sportoviště spravuje. Dodal, že v průběhu května by mělo začít zkušební napouštění bazénů.

Nový bazén a saunový svět

K původním dvěma budovám s dětským a plaveckým bazénem byla přistavěna největší hala a z boku směrem k parkovišti menší budova, kde jsou umístěny sauny a jacuzzi vana. Ten nový, největší bazén, je relaxační, nacházejí se zde vodní atrakce typu kamikaze skluzavky, bloudivé řeky, nechybí brouzdaliště pro děti, vířivé vany, lehátka, lavice a druhá jacuzzi, kam se vejde až 12 lidí. Vše samozřejmě v nerezovém provedení. Část bazénu je navíc variabilní, dvě kratší výukové plavecké dráhy se dají zvětšit a prodloužit snížením dna bazénu.

Původní velký bazén - nově v prostřední části objektu - bude sloužit výhradně plavcům a zůstal i dětský bazén. V létě návštěvníci využijí i venkovní terasu vedle bazénů. Rozšířením objektu vznikly prostory pro více šaten, sklady a zázemí pro kroužky, plavecký oddíl i personál. Zachován zůstane také malý gastroprovoz fastfoodového typu vedle vstupní části do objektu.

Otevření na podzim

Přesné datum otevření modernizovaného bazénu není zatím stanoveno. Podle dřívějšího vyjádření radnice by to mělo být zkraje podzimu. Vstup bude možný buď do plavecké části nebo do wellness části s relaxačním bazénem a saunami.

Po skončení prací vznikne velké sportovní centrum. Loni bylo v sousedství krytého bazénu otevřeno moderní sportoviště s posilovacími prvky, fotbalovým hřištěm, skateparkem a hřištěm pro menší děti.