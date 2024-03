Předsedové koaličních politických klubů rozhodli, že po odstoupení Jana Krkošky z funkce hejtmana podpoří hnutím ANO navrženého nástupce Josefa Bělicu. Ten je hlavním favoritem hnutí i pro podzimní volby do krajského zastupitelstva. Zůstane i primátorem Havířova?

Předsedové koaličních politických klubů rozhodli, že po rezignaci Jana Krkošky z funkce hejtmana podpoří hnutím ANO navrženého nástupce Josefa Bělicu, 22. března 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Odstoupení Jana Krkošky z funkce hejtmana z důvodu odsouzení z úplatkářství lékařů v minulosti nespustí spirálu politických tahanic. Převrat na krajském úřadě se nekoná. V pátek ráno se na tom domluvili předsedové politických klubů koaličních stran Jakub Unucka (ODS+TOP 09), Lukáš Curylo KDU-ČSL) a Petr Kajnar (SOCDEM).

„Jsem připraven se toho na půl roku zhostit, než voliči znovu rozdají karty, a funkce hejtmana se ujmu. Pokud mohu být zajištěním stability v rozbouřených dobách, budu za to moc rád,“ vyjádřil se na tiskovém brífinku po jednání předsedů koaličních stran Josef Bělica (ANO). Partneři myšlenky na převrat půl roku před volbami neměli.

„Přivítali jsme, že ANO nominovali Josefa Bělicu, rozhodnutí respektujeme a koaliční dohoda dál trvá. Máme v tomto volebním období projekty, které chceme dokončit nebo připravit pro následující období a změna by nedávala smysl,“ řekl náměstek hejtmana Lukáš Curylo s tím, že Bělica je předsedou klubu ANO a byl u všech klíčových jednání.

„Návrh hnutí ANO na nové personální složení obsazení funkce hejtmana pro nás znamená, že budeme pokračovat v realizaci strategických projektů, jako jsou třeba EDEN nebo TPA - inovační centrum pro transformaci vzdělávání. A to je pro nás klíčové. Politikaření by nebylo rozumné a kraji by rozhodně neprospělo,“ řekl první náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Josef Bělica je zkušený politik, má zkušenosti z celostátní i komunální politiky a předpokládám, že funkci zastane dobře,“ přidal se krajský radní Petr Kajnar.

„V rámci jednání jsme se dohodli, získal jsem nominaci od všech členů zastupitelského klubu ANO,“ potvrdil Bělica, že v rámci hnutí ANO jiný kandidát a nástupce Jana Krkošky nepřicházel v úvahu. Dokonce potvrdil, že byl na post hejtmana výslovně vyžádán přímo koaličními partnery.

Navrhované personální změny ve vedení kraje musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, které je svoláno mimořádně na středu 3. dubna v 9 hodin. Do té doby funkci hejtmana oficiálně převezme Jakub Unucka coby první náměstek.

O budoucnosti v pozici primátora Havířova teprve rozhodne, poslanecký mandát si ponechá. „Konzultovali jsme tuto otázku, jestli všechny své funkce bude stíhat, a podal nám vysvětlení, že to je v pohodě,“ doplnil první náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Lídrem pro podzimní volby?

Bělica nejprve plánuje svou budoucnost v havířovském zastupitelstvu probrat s tamními partnery. „Havířovská místní organizace je připravena situaci řešit, budu se s nimi o tom bavit, zatím jsme o tom ale nejednali. Musím to prokonzultovat s nimi i s vedením v Praze, ale mám od všech podporu, abych se rozhodl,“ řekl v pořadí brzy třetí hejtman Moravskoslezského kraje za ANO.

Bude i lídrem kandiátky ANO pro podzimní krajské volby? „U nás v hnutí už proběhly primárky a mám nominaci z pěti oblastí ze šesti, abych byl do voleb lídrem. Vážím si toho, že jsem od členské základy tuto podporu získal, nicméně tuto sobotu máme sněm, kdy nominace bude buďto stvrzena, nebo ne. O pozici se ale budu ucházet,“ řekl Bělica k dlouhodobým hejtmanským ambicím.

Také počítá s tím, že ne všichni si jej za hejtmana přejí. „Je svobodné právo každého zastupitele vyjádřit svou vůli, byl bych moc rád, kdybych byl člověkem, který bude spojovat, kladu si tuto ambici, ale je jasné, že u některých kolegů budou převládat osobní negativní emoce,“ dodal.

Když měl přiblížit, co by měli lidé vědět o novém hejtmanovi, s nadsázkou řekl: „Je to kluk ze Šumbarku, má 190 centimetrů, tři děti a má 45 let.“ Jeho prioritou ve funkci bude rozpočtové určení daní, aby kraj nepřišel o 600 milionů korun. Volba Josefa Bělici hejtmanem Moravskoslezského kraje se uskuteční na zastupitelstvu 3. dubna v 9 hodin.

Odstoupivšímu hejtmanovi hrozilo až deset let

Z dřívějších prohlášení Jana Krkošky očekává, že se z politiky stáhne úplně, tedy i v rámci Krnova, jeho nástupcem na pozici krajského zastupitele má být novojičínský politik. „Jméno vám teď z hlavy neřeknu, omlouvám se, ale bude nás opět devatenáct.“

Jan Krkoška odstoupil z funkce hejtmana poté, co jej ve čtvrtek obvodní soud pro Prahu 2 uznal vinným z účasti na organizované zločinecké skupině, s tím sice Krkoška nesouhlasí, k uplácení lékařů farmaceutickými firmami se však přiznal. Soud mu udělil peněžitou pokutu ve výši 200 tisíc korun.

O obžalobě Krkošky z trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině informoval Deník exkluzivně v úterý. V letech 2009 až 2012 působil Krkoška ve společnosti Interchemia Praha, odkud měly putovat úplatky lékařům za to, že budou přednostně předepisovat léky konkrétních farmaceutických společností.

Celkem měly být předány úplatky za zhruba 12 milionů korun. Do kauzy je zapojeno na 200 lidí, případ několik let rozplétala a vyšetřovala Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem. Jan Krkoška patřil mezi poslední stíhané. Hrozilo mu až deset let vězení.