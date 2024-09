Zjistit rozsah škod povodní a projednat možnosti a postup při pomoci státu při odstraňování škod přijeli do Moravskoslezského kraje zástupci vlády v čele s premiérem Petrem Fialou.

Krátce po poledni dosedl na mošnovském letišti speciál s vládní delegací v čele s premiérem Petrem Fialou. Členy vlády přivítal primátor Ostravy Jan Dohnal nebo ředitel Krajského ředitelství Policie Tomáš Kužel.

Členové kabinetu přijeli do Moravskoslezského kraje seznámit se s rozsahem škod napáchaných povodněmi a probrat přímo na místě možnosti postupu a pomoci zasaženým oblastem.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Pondělí na Novojičínsku, zatopené Bravantice, Bartošovice a zrušený Zátopek Kopřivničtí hasiči v akci, 17. 9. 2024. | Video: Deník/Radek Luksza

„Jsme připraveni poskytnout dostatek peněz na obnovu území, která postihly povodně,“ řekl premiér Fiala. „Abychom na to byli dobře připraveni, tak jsme v pondělí rozhodli o vzniku pracovní skupiny, která se bude zabývat financováním rekonstrukce postižených oblastí. V čele této pracovní skupiny bude ministr financí Zbyněk Stanjura a členy budou jak ministři, kteří jsou z postižených regionů, tak všichni, kterých se to gesčně týká,“ upřesnil předseda vlády Fiala na pondělním mediálním brífinku. Hlavním úkolem této skupiny bude nastavit transparentní funkční a jednoduchý způsob financování obnovy a rekonstrukce zasažených území.

close info Zdroj: Jan Dohnal X zoom_in Primátor Ostravy Jan Dohnal přivítal na mošnovském letišti vládní delegaci v čele s premiérem Petrem Fialou.

Vláda rovněž schválila nasazení až dvou tisícovek vojáků a příslušné techniky na pomoc s likvidací následků povodní. Armáda bude nasazena od 17. září do 31. října. „Například ženisté by měli být speciálně vyčlenění pro stavbu mostů, což je věc, která je pro obnovení komunikací a pro spojení s odříznutými obcemi naprosto zásadní,“ konstatoval premiér Fiala.

close info Zdroj: Jan Dohnal X zoom_in Primátor Ostravy Jan Dohnal přivítal na mošnovském letišti vládní delegaci v čele s premiérem Petrem Fialou.

Z mošnovského letiště zamířili vládní představitelé do Ostravy ke krátkému zasedání se zástupci města a kraje. Dále by měli pokračovat do Bohumína, který aktuálně bojuje s povodněmi nejvíce z měst v regionu, neboť je na spodním toku Odry a vlna sem dorazila oproti například Krnovu nebo Opavě se zpožděním.