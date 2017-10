Motoristé nechtějí být tiché ovce nahnané do uzavírek

ANKETA/ Krajský úřad si bude muset příště dát velký pozor na své rozhodnutí o dopravním značení v uzavírkách, protože už při posledním kolapsu dopravy čelil hrozbě žaloby.

Doposud stačilo, aby úředník bouchl na lejstro razítko a téměř nikdo si nedovolil protestovat. Situace se však mění a lidé se začínají ozývat. Úředníci proto budou muset nad svými rozhodnutími přemýšlet i z pohledu, zda si ho ustojí.

V mnoha případech přitom stačí, aby dlouhodobě plánovaná dopravní omezení při opravách silnic byla přijímána ve skutečně opodstatněném rozsahu.

Konkrétně při opravě asfaltového povrchu Ostravské ulice mezi Ostravou a Havířovem tomu tak nebylo. Tisíce vozidel tam opakovaně zbytečně uvázly v dlouhých kolonách, když bylo omezení stanoveno v úsecích, kde se nepracovalo.

Rozhohl jsem a basta!

Jedním ze zodpovědných za svízelnou situaci mnoha motoristů a cestujících je vedoucí je vedoucí oddělení silničního hospodářství Libor Částka. Ten však o svém rozhodnutí odmítl diskutovat.

Deník ho kontaktoval už po prvním dni, kdy se v úseku vytvořila až 7 kilometrů dlouhá kolona. Jednalo se o páteční odpoledne, kdy silničáři na začátku úseku připraveném k opravě odstavili frézu a odešli domů. Zúžení do jednoho jízdního pruhu se zákazem odbočení v Šenově vedlo z ostravských Bartovic až k velkému kruhovému objezdu v Havířově. Tamní semafory díky zúžení dokázaly na rondel propustit jen poloviční množství vozidel, než za běžné situace. Jak si Deník ověřil, silničáři od samého počátku věděli, že při jejich pracovním tempu a rychlosti frézy se k rondelu dostanou nejdříve v neděli.

„Je to na jedné i druhé straně vyvážení požadavků na uživatelský komfort, na bezpečnost silničního provozu a bezpečnost těch lidí, kteří se pohybují ve staveništi. Nechci o tom polemizovat, protože to je skutečně na vyvážení několika protichůdných požadavků,“ řekl Částka.

Nikdo ze zodpovědných tak neměl žádný důvod ani ochotu rozhodnout o aktuální úpravě značení, aby bylo možné odbočovat ve frézou do té doby nedotčených místech nebo aby zúžení končilo před kruhovým objezdem a vozidla na něj mohla najíždět z obou jízdních pruhů.

Podobná situace se opakovala na začátku října. Silničáři tam svedli do jednoho pruhu provoz na Ostravské ulici ve směru z rondelu na Ostravu a omezili provoz i na Hlavní třídě a také přímo na kruhovém objezdu. Kolona vozidel se ve špičce táhla téměř po celé délce Hlavní třídy, kdy jen stěží projížděly sanitky.

I tuto situaci vyhodnotilo mnoho řidičů a ostatních cestující za nelogickou. Dopravu na rondelu totiž blokoval semafor, u kterého museli řidiči tři dny zastavovat na červenou a dávat tak přednost z uzavřeného směru. „Proč ten semafor nevypnuli, nebo aspoň nepřehodili pytlem. Vždyť z uzavřeného směru žádná auta nejezdí a na kruháči se jen zbytečně tvoří kolony,“ kritizovali lidé v diskusích.

Motorista žádal nápravu

Razantněji se k situaci postavil Zdeněk Gerža. Ten oficiálně žádal, aby bylo bezdůvodné dopravní značení odstraněno. Krajskému úřadu zaslal přímo předžalobní výzvu.

„V pondělí 2. října bylo právě toto omezující dopravní značení příčinou kolapsu v dopravě, kdy stovky lidí přijížděly pozdě do práce, studenti do škol a linkové autobusy se zaměstnanci nabíraly neuvěřitelná zpoždění. Přičemž příčinou bylo operativně instalované dopravní omezení na uvedené komunikaci. Dopravní omezení, které bylo v tuto dobu zbytečné a vysloveně bezdůvodné. Když ne jen ráno, ale celý dnešní den se na úseku nepracuje. Je nade vši pochybnost, že kompetentní pracovník musel mít povědomí, že taková situace je pro tento den nedůvodná. Není k ní technologický ani právní důvod. U takového pracovníka je shora popsaná věc neomluvitelná. Pokud se taková situace dala předpokládat, měli být řidiči dopředu se stavem a třeba i operativně seznámeni. Nic takového se nestalo. Na základě shora uvedeného si Vás dovoluji požádat, aby do zítřejšího rána 3. října bylo na ulici Hlavní třída v Havířově značení odstraněno až do doby bezprostředního zahájení prací v tomto konkrétním úseku,“ napsal ve svém podnětu.

Redakci Deníku také sdělil, jak se krajský úřad s jeho návrhem vypořádal. Na vlastní kůži to ostatně poznali také motoristé, kteří v kolonách stáli i v úterý a ve středu.

„Vedoucí oddělení Libor Částka mi mimo jiné odpověděl, že dopravní opatření bylo opakovaně projednáno i s obcemi, správci komunikací, dopravci a dopravními inspektoráty, a že situace odpovídá stanoveným zásadám, že se jedná o poslední zhruba třídenní etapu prací a proto nebudou do situace zasahovat,“ uvedl Zdeněk Gerža.