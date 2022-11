Pozor na ně. Podvodníci v Karviné, Havířově a okolí chtějí peníze pro neslyšící

„Z toho důvodu je v rámci onkologie kladen tak velký důraz na včasnou diagnostiku. Právě o osvětě včasného záchytu je kampaň Movember, kterou pravidelně v naší nemocnici podporujeme. Díky včasnému záchytu je léčba méně agresivní a výsledky mnohdy excelentní. Jediné, co je nutné, tak rozhodnutí navštívit urologa. V naší ambulanci ošetřujeme pacienty i bez doporučení praktického lékaře, ale toto doporučení je vhodné z důvodu celkové anamnézy pacienta,“ uvedl primář urologického oddělení Josef Kopecký.

Ženy letos v havířovské nemocnici dostanou příležitost podpořit v této kampani své muže, syny, bratry, otce a ostatní muže. Stanou se součástí Movemberu 2022 v projektu Kabelky pro kluky, který je letošní novinkou kampaně Movember 2022.

„Dámy mohou přinést k prodeji své kabelky, které už samy nenosí, ale mohly by udělat radost ještě někomu jinému. Jsou to totiž velmi často právě ženy, které objednají muže do urologické ambulance k prvnímu preventivnímu vyšetření. Proto jsme letos aktivně zapojili do kampaně i je. Protože ženám zdraví jejich mužů není lhostejné, vyzýváme je, aby do kabelky vložily fotografie nebo selfíčka se svým mužem, partnerem, synem, tatínkem, prostě s muži, na jejichž zdraví a životě jim nejvíc záleží. Z fotografií vznikne Movember 2022 koláž ve vstupní hale nemocnice, kde bude tato unikátní výstava fotografií po celý měsíc doplňována ženami, které darují své kabelky pro kabelkový jarmark. Ten proběhne v naší nemocnici poslední tři listopadové dny, kdy budeme kabelky prodávat. Veškerý výtěžek půjde na podporu havířovské urologie, která by ráda zkvalitnila prostředí svým pacientům,“ uvedla Irma Kaňová, marketingová manažerka nemocnice.