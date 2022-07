V jednom z článků, kde se psalo o vašem úspěchu v Schwarzkopf Elite Model Look, jste prozradila, že v modelingu jste teprve od castingu do soutěže, tedy zhruba měsíc. To jako fakt?

Je tomu tak. Na casting jsme šly s kamarádkami letos 21. května do Ostravy. Předtím jsem s modelingem neměla žádnou zkušenost.