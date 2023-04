Kauza MRA Havířov: vyšetřování pokračuje, stíháno je několik osob

Je to týden, co policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dorazili do sídla společnosti Městská realitní agentura Havířov. Provedli prohlídku ve dvou kancelářích, udělali a odnesli si kopie některých datových souborů z počítačů. Kromě toho několik lidí ihned odvezli k podání vysvětlení, další si ke stejnému úkonu pozvali v jiném termínu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Městská realitní agentura Havířov, sídlo společnosti v ulici U Lesa, duben 2023. | Foto: Deník/Eva Pavlišová

Co bylo důvodem z neohlášenému zásahu policie? Každopádně se ví, že policisté prošetřují, zda se někdo nedopustil hospodářské trestné činnosti. Neoficiálně se hovoří o machinacích při zadávání veřejných zakázek. Policie v této věci jako jednoho z prvních vyslechla jednatele společnosti MRA Havířov Róberta Masaroviče. Dozorující státní zástupce Jiří Venclíček z havířovské pobočky Okresního státního zastupitelství v Karviné redakci v úterý ráno zopakoval, že je v této věci vedeno trestní stíhání hned několika osob. O kolik lidí se jedná, neupřesnil. Co hledala policie v MRA Havířov. Souvisí zákrok s kauzou Stoka? „Mohu potvrdit, že bylo zahájeno stíhání proti více osobám ve věkovém rozpětí od 31 do 53 let,“ řekl už minulý týden státní zástupce Jiří Venclíček. Doplnil, že padlo několik obvinění z přečinů, trestných činů, zločinů i zvlášť závažných zločinů, například pro hospodářské trestné činy a trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. „V případě stíhání v kategorii nejtěžšího zločinu je trestní sazba 3 až 10 let,“ dodal žalobce. Kolik je obviněných, ale neřekl. Pokud jde o identifikaci, kromě zaměstnanců MRA Havířov mohou být mezi obviněnými také podnikatelé a zástupci firem, které s MRA spolupracovali či realizovali zakázky. Státní zástupce toto komentoval slovy: „S ohledem na taktiku vyšetřování se k tomu vyjádřit nemohu.“ Kauza MRA Havířov: výsledek, několik obviněných z hospodářských trestných činů Odmítl také spekulace, že by v této souvislosti byl na některou z osob vydán návrh na vzetí do vazby. „Nemohu ale vyloučit, že v průběhu dalšího vyšetřování nenastanou důvody pro vazební stíhání některého z obviněných,“ řekl Venclíček. Dodal, že vyšetřování pokračuje a jeho závěry budou známy v řádu týdnů, ale spíše měsíců. Firma funguje normálně Průvan v kancelářích MRA Havířov však nijak nenarušil běžné fungování firmy. „Zaměstnanci normálně pracují, vše běží jak má,“ řekl v pondělí Deníku druhý jednatel MRA Havířov Marek Světnička. Potvrdil, že o podání vysvětlení policisté požádali všechny členy nejužšího vedení firmy, včetně bývalého jednatele MRA Havířov Jiřího Lankočího. Druhý současný jednatel MRA Havířov Marek Světnička Deník, řekl, že jej policie v této věci dosud nekontaktovala. Důvodem může být fakt, že se policie zajímá o záležitosti v MRA, které jsou staršího data, a Světnička je jednatelem od začátku letošního roku.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu