Druhou sezonu je po rozsáhlé rekonstrukci otevřený kemp Lučina u Žermanické přehrady na Frýdecko-Místecku. Ředitel kempu David Kubíček konstatuje, že letošní situace je lepší než loni.

„Všech dvacet chatek máme prakticky obsazených. Počet stanů by mohl být vyšší, karavany začínají najíždět,“ říká David Kubíček a dodává, že chatky mají celkovou kapacitu 78 osob. Každá chatka má kuchyňskou linku s chladničkou, sociální zařízení,“ větší chatky mají zastřešenou terasu s posezením.

V kempu v době návštěvy Deníku panuje příjemná pohoda, z jednoho koutu se ozývá kytara a zpěv. V horní části návštěvníci odpočívají převážně u karavanů, stany jsou spíše poblíž přehrady.

„Od Povodí Odry má společnost pronajaté i pozemky u přehrady. Je to určené pro stany a taky pro rybáře. Pro karavany to není, je to podmočené a taky je tam prudký svah, takže tady nahoře je louka, kde jsou přípojky elektřiny i vody,“ vysvětluje David Kubíček a dodává, že kemp provozuje společnost Lučina s. r. o., kterou stoprocentně vlastní obec. Ta také plně hradila nedávnou rekonstrukci chatek, infrastruktury a objektu recepce se sociálním zařízením a kuchyňkou pro stany a karavany.

„Zatím nefunguje restaurace, chystá se studie na její rekonstrukci, ale to bude nějakou dobu trvat, k dispozici jsou tady aspoň dvoje občerstvení,“ poznamenává David Kubíček.

Kromě koupání nebo rybaření kemp nabízí i další solidní vyžití. Je možné si v něm půjčit paddleboard, elektrokoloběžku, zahrát si minigolf, ruské kuželky nebo nohejbal či volejbal. V brzké době tam bude i letní kino, koncert diskžokejů a odbudou se tam i srpnové oslavy 65. výročí založení obce. Sezona trvá do září, ale podle Davida Kubíčka není problém využít služeb kempu i později.

Koupaliště nefunguje, ale nevadí to

Pěknou návštěvnost zažívají i v dalších kempech. V Osoblaze na Bruntálsku mají téměř plno. Recepční Jarmila Janošcová sděluje, že se s kolegyní téměř nezastaví, neboť kromě kempu mají na starost ještě ubytovnu Celnice. „Srpen máme prakticky celý plný, i září máme v Celnici hodně, kemp tak z poloviny,“ upřesňuje.

V Osoblaze ani letos nefunguje koupaliště, ale lidi sem přesto přijíždějí. „Koupaliště bude otevřené až v příštím roce a už máme objednávky. Jinak tady lidi jezdí kvůli rybaření, jiní kvůli cyklostezkám. Dokonce tady letos udělil i půjčovnu kol,“ dodává Jarmila Janošcová. Kempování v Osoblaze je možné v chatkách s kuchyňskou linkou a sociálním zařízením, nebo ve stanech i v karavanech, které mají společnou kuchyň a sociální zařízení. Návštěvníci mohou využít tenisové kurty, volejbalový kurt, nohejbal, in-line dráhu.

V Budišově nad Budišovkou je obsazeno

Až do konce srpna má obsazeno také kemp v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Jeho provozovatelka Marie Schrammová upřesňuje, že končí 12. září. „Ale všechno je obsazené,“ opakuje. Kemp je vhodný zejména pro milovníky turistiky a cykloturistiky, asi 200 metrů od něj je přírodní koupaliště.

Ubytování je v chatkách, v pokojích, ve stanech i karavanech. K dispozici jsou rovněž společné sociální zařízení s teplou vodou, společnou kuchyňku, restauraci s letní terasou s možností stravování, možnost objednání snídaní. V areálu autokempu je k dispozici dětské dřevěné hřiště, minigolfové hřiště s 18 drahami, hřiště na volejbal a nohejbal s umělým povrchem, stolní tenis a ruské kuželky.

Obsazeno, alespoň co se týkalo chatek, měli už na začátku letošní sezony také v autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ten patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším, třeba už proto, že hned vedle je aquapark s předehřívanou vodou, nedaleko něj vede cyklostezka a na dosah jsou Beskydy s Pustevnami a horou Radhošť či Velký Javorník.