Stresující situaci TV Polar popsal 17letý student Tobiáš Zupko, který byl na cestě do školy v Českém Těšíně. "Všechno to bylo dílem okamžiku. Stejně jako mnoho dalších lidí jsme na peronu čekali na příjezd vlaku do Českého Těšína, který měl přijet v 6.51 hod. od Ostravy. Když už se vlak blížil do stanice, viděl jsem muže, který vstoupil do kolejiště, kde je umožněno přecházet zaměstnancům dráhy. V tom prostoru si lehl napříč přes koleje, aby se nechal přejet. Běžel jsem k němu, volal na něj, aby vstal, ale nereagoval. Chtěl jsem ho chytit, abych ho odtáhl, ale vlak už byl příliš blízko a i přesto, že vlak už nejel příliš rychle a strojvedoucí použil záchrannou rychlobrzdu, soupravu včas zastavit nedokázal. Muž zůstal pod přední částí CityElefantu a skučel bolestí. Pak přijeli záchranáři, vyprostili ho zpod vlaku a odvezli ho do nemocnice. Bylo vidět, že má poraněné nohy, ale byl při vědomí."