Muzeum v Bohumíně začne na lidi muvit pomocí audioprůvodce. Česky i polsky

Ačkoliv je už řadu měsíců zavřené, vyhlíží Muzeum města Bohumína optimističtější časy. Návštěvníkům chce po návratu do normálního života nabídnout novinku v podobě audio průvodce. A to nejen v české verzi, ale i v polském jazyce. Měl by být dostupný přes mobilní aplikaci během letošního roku.

Muzeum města Bohumína. Ilustrační snímek | Foto: Město Bohumín

Město Bohumín se aktuálně se zapojilo do česko-polského projektu Slezsko-moravské pohraničí, s jehož pomocí chce propagovat Hraniční meandry Odry, městskou půjčovnu lodí a městské muzeum. Poslední jmenovaná instituce by mohla získat dvojjazyčného audio průvodce. „Od projektu si slibujeme zatraktivnění našich největších turistických lákadel. Cílíme na příhraniční oblast Starého Bohumína, který je výborně dostupný pro návštěvníky z Ostravska, Karvinska i sousedního Polska,“ říká místostarosta Bohumína Lumír Macura. Karviná hledá nájemce do historických domů v centru Přečíst článek › Právě ve Starém Bohumíně se v suterénu secesního domu Pod Zeleným dubem skrývají poklady bohumínské historie. V městském muzeu, rozlohou srovnatelném s třípokojovým bytem, se návštěvníkům otvírají pohledy do minulosti, například čtyři sta let staré kostelní zvony a starobohumínský poklad v podobě 54 mincí z let 1660 až 1860. „Naše městské muzeum je poměrně mladé, otvírali jsme jej teprve před pěti lety. S expozicí nám pomohlo Muzeum Těšínska. Některé vystavené kuriozity vyplavila řeka Odra, například mamutí stoličku a obratel nebo prvorepublikový hraniční kámen,“ popisuje Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství, sportu a volného času bohumínské radnice. Lidé z celého světa spolu zpívají ve virtuálních sborech. Připojil se i Bohumín Přečíst článek › I přes skromnou podobu muzejního prostoru je expozice vítanou zastávkou pro turisty i zdrojem znalostí pro školou povinné děti, které do něj jezdí na exkurze. „Jakmile doba koronavirová pomine, přivítáme návštěvníky novinkou v podobě namluvených základních informací v češtině i polštině. Podařilo se nám s iniciátorem projektu dojednat nejen tvorbu audio průvodce, ale i propagaci bohumínských atrakcí v nadnárodním měřítku. Ocitneme se ve společnosti takových fenoménů, jako je ostravská zoo či Pustevny,“ dodává Macura. Za projektem Slezsko-moravské pohraničí stojí společnost Moravian-Silesian Tourism, která zajišťuje koordinaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu v našem regionu. „V projektu se zaměřujeme na propagaci architektury a tradice, přírody a aktivního odpočinku a také industriálního dědictví v Moravskoslezském kraji,“ uvedla projektová manažerka Nina Kavan.