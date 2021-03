Jaké investice letos plánujete?

Je jich hned několik a některé poměrné zásadní. Tou největší bude bezpochyby stavba kanalizace v části Hradiště. Řad bude dlouhý téměř devět kilometrů a povede podél potoka (Myslivecký a Hradišťský) od bufetu u Stonávky až k Mistřovicím. Stavba potrvá dva roky.

Dobrou zprávou pro malé sportovce a jejich rodiče je, že letos začneme v areálu stávajícího fotbalového hřiště stavět pumptrackovou dráhu a dětské tréninkové fotbalové hřiště. Terénní úpravy už běží, samotná stavba začne v druhé polovině roku a skončit by měla příští rok.

Pak také dokončujeme renovaci restaurace v budově radnice. Objekt byl po více jak 60 letech úplně vybydlený a v havarijním stavu. Museli jsme proto udělat radikální řez a pustili jsme se do kompletní revitalizace. Restaurace tam zůstane, hledáme nájemce, i když v dnešní době to bude bezpochyby složité.

No a pak tu máme jednu „destrukční“ investici. Na vysvětlenou: obec koupila bývalou restauraci v části Kostelec, a už jsme začali s její demolicí, protože hyzdí okolí a nemáme pro ni využití. S tím místem máme jiné plány, je to zóna určená pro nový rozvoj.

Těrlicko, starosta Martin Polášek.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekÚdajně se plánují nějaké změny i u přehrady poblíž Jaškovské krčmy.

Ano, je to tak. Po devíti letech se nám podařilo získat pozemky pod Larischovým zámečkem naproti Jaškovské krčmě a chtěli bychom ten prostor revitalizovat, oživit. Plánujeme tam vybudovat terasovitou relaxační zónu, molo, parčík a dětské hřiště. Chtěli bychom proměnit celou tuto část obce. Z ulic Promenádní a Přehradní by se měla stát pěší zóna a celé centrum obce by mělo získat zpět historickou podobu. Projekt má zelenou a když se bude dařit, mohlo by se vše realizovat během dvou tří let.

Je něco, co obec trápí? Co tu lidem chybí?

Myslím si, že vše podstatné obec má. A to díky tomu, že veškerý nadstandard máme „přes kopec“ v Havířově. Vše je dostupné během pár minut autem. Cokoliv tady zřizovat nebo pouštět investory, nemá moc význam. Navíc většina lidí jezdí do práce právě do Havířova, Ostravy nebo Karviné, takže vše si pořídí cestou do nebo z práce. Co nám tady chybělo, byla sportovní hala. I proto jsme zaznamenali velký odliv sportovců do okolních obcí. Dovolím si tvrdit, že v tuto chvíli nám tu pro komfort život nechybí vůbec nic.

Co cyklostezka okolo přehrady? V jaké fázi jsou přípravy?

Ano, chybí nám tu bezpečný okruh pro cyklisty. To by snad mohlo býti považování za jakýsi dluh místním. Na přípravě hlavního okruhu pracujeme už deset let Momentálně jsme ve fázi vyřizování stavebního povolení. Pak ještě bude třeba sehnat na to peníze, ale toho bych se nebál. Já tvrdím, že peníze byly, jsou a budou a nám vždy spíše chyběly připravené projekty než peníze. Zatím na vše, co jsme připravili, jsme peníze sehnali.