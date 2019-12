Další je naplánovaný na 14. prosince v lokalitě Dolní Suché a Životic. V sobotu 28. prosince se bude lovit v Bludovicích.

„S ohledem na to, že budeme procházet lokality v blízkosti města, upozorňujeme občany na střelbu při lovu. Stejně tak doporučujeme, aby měli pod kontrolou své psy, které by mohla vylekat nejen střelba, ale také štěkot loveckých psů, nebo by se mohli vydat za zvěří vyplašenou při lovu,“ řekl předseda havířovských myslivců Václav Přeček.