Jeho polskou verzi, kterou připravili společně s knihovníky Městské knihovny Český Těšín, pokřtili ve středu 16. června 2021 před českotěšínskou Kavárnou Avion jeho autoři společně s malými čtenáři v rámci prvního ročníku čtenářského festivalu Čtefest, který se v tomto měsíci koná v Třinci.

Kmotrou metru se stala polská spisovatelka dětských knih Katarzyna Vanevska.A co že to ten čtenářský metr vlastně je? Je to nástěnná papírová pomůcka pro děti, která doporučuje knihy podle věku a výšky.

Pomáhá tak dětem, ale i rodičům vyznat se a vybrat kvalitní literaturu v nepřeberném množství titulů, které každoročně vycházejí. První vydání českého metru vzniklo v roce 2019 jako společný projet pedagogů a knihovníků, kteří se potkali v rámci Místního akčního plánu ORP Třinecko II.

„V roce 2020 vznikla stejnojmenná aplikace (www.ctenarskymetr.cz) a letos kromě polské verze vychází také nová česká varianta,“ informují o metru organizátoři Čtefestu na svém facebookovém profilu. Metr nyní poputuje k polskojazyčným čtenářům do celého regionu.

Gabriela Cichá