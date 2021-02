Na Havířovsku mají jezdit autobusy na vodík. Chceme i vlaky, zní z kraje

Moravskoslezský kraj jako první v republice začal připravovat tendr, který by měl od roku 2023 v části regionu zajistit veřejnou dopravu vozidly s vodíkovým pohonem. Do dvou let by autobusy na vodík měly jezdit na Havířovsku.

Ilustrační snímek. Na linkách havířovské MHD jezdí také elektrobusy. | Foto: Deník / Richard Kutěj

Tento pilotní projekt Moravskoslezského kraje navazuje na úspěšně realizovaná výběrová řízení na zajištění dopravní obslužnosti v regionu vozidly s pohonem na CNG, která produkují výrazně méně škodlivin než autobusy s klasickým pohonem. Od rozvoje a zavádění čistých vodíkových technologií do života si Moravskoslezský kraj slibuje menší zátěž životního prostředí a také vznik nového průmyslového odvětví. Připravuje se tak i na „dobu bezuhelnou". Vodíková mobilita je budoucnost „Jde nám o zavedení zcela bezemisní dopravy, což naftová, benzinová a ani auta na plyn prostě neumí. To je pro náš kraj, který se nemůže zrovna chlubit svěžím ovzduším, primární," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka a dodal: „Tendr na zajištění veřejné dopravy vozidly s vodíkovým pohonem ještě v Česku nikdo nevyhlašoval. Je to nová záležitost, se kterou u nás nikdo nemá zkušenosti. Proto jsme se rozhodli uspořádat předběžnou tržní konzultaci s cílem připravit srozumitelné a po odborné stránce kvalitní a realizovatelné zadávací podmínky, které umožní podání porovnatelných nabídek." Upřesnil, že Moravskoslezský kraj vyzval dopravce, kteří by se v budoucnu chtěli účastnit výběrového řízení, aby svůj zájem písemně projevili právě v této předběžné tržní konzultaci. „Budou na to mít prostor do konce března, bližší informace najdou na krajském webu," informoval náměstek hejtmana Radek Podstawka. „Vodíková mobilita je budoucnost. Nejen proto, že vodíkový pohon je čistý - z výfuku kapa pouze voda, ale i samotná výroba tohoto paliva může být naprosto čistá. Zároveň vytvoříme nové, progresivní a inovativní průmyslové odvětví, kde najde práci spousta lidí a které pomůže kraji v budoucnu fungovat bez energetického spalování uhlí. Chceme, aby v našem kraji jezdily jako první na vodík nejen autobusy, ale i vlaky. A v ideálním případě, aby se i v Ostravě vyráběly," řekl první náměstek hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region Jakub Unucka.