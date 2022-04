Podle Miroslava Mazala z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby, se práce zpozdily z důvodu nepředvídatelných okolností na stavbě. Potvrdil také, že aktuální termín zprovoznění celé nové tříkilometrové silnice je příští rok v červenci. „Může se ale měnit. Je to daleká předpověď,“ dodal Mazal.

Radost z toho nemají ani na karvinské radnici. „Víme o tom, ale nic s tím neuděláme. To zpoždění nastalo hned na začátku. U tak velké stavby se s drobným zpožděním počítat musí. V tomto případě to bude asi čtvrt roku,“ řekl náměstek primátora Lukáš Rasyzk.

Staví se most, podchod i sjezd

V některých úsecích jsou stavbaři připraveni na finální úpravy, někde se ale naplno staví. Takovým místem je například napojení nové silnice na cestu od Stonavy a do zahrádkářské osady v Darkově u mostu přes Olši. Tam už měl v této době podle původních plánů stát podchod, který bude sloužit pro pěší přístup od Darkovského mostu po bývalé ulici Svornosti směrem k vodní nádrži zvané Karvinské moře. Zatím je tam jen železný skelet budoucího pochodu.

Intenzivně se ale pracuje na stavbě nového mostu přes řeku, který vede souběžně s mostem železničním. Před pár týdny také stavbaři začali s budováním sjezdu z Ostravské ulice nad Bělidlem, kde bude příjezd na obchvat ve směru od Ostravy a Orlové.

Ze Stonavy do Karviné možná ještě letos

Pokračování prací na stavbě obchvatu Karviné napjatě sledují také v nedaleké Stonavě. Právě tamním obyvatelům, kteří dojíždějí do Karviné do práce, k lékaři či děti do školy, působí už skoro dva roky trvající uzavírka potíže. ŘSD jim ale dává naději, že ze Stonavy do Karviné bude možné dojet nejkratší možnou trasou ještě do konce roku. „Pokud vše půjde podle plánovaného harmonogramu, je předpoklad uvedení do dřívějšího provozu listopad 2022,“ prozradil Deníku Miroslav Mazal.

Jenže ani pak nebude problémům konec. Chystá se totiž opravy mostu přes železniční trať v Darkově, což si vyžádá opětovnou celkovou uzavírku tohoto úseku. Oprava ale začne až po dokončení celého obchvatu, tedy nejdříve za rok a čtvrt.