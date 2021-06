„Mám na to dost času, bo teď marodím po infarktu,“ líčí čtyřiačtyřicetiletý Vít Pernica z Karviné přezdívaný „Perník“. Profesí horník v rubání dobývající před odchodem na nemocenskou uhlí na Dole ČSM ve Stonavě. A táta dvou děvčátek – mladší Markétky a starší Terezky.

„Samozřejmě s tím začaly nejprve holky,“ pokračuje Perník s tím, že pouhé sbírání kamínků s dcerkami jaksi není ono. Postrádají tu tvořivou část. Tak kupuje sadu fixů, inspiruje se lehce u kamarádky (ta slovy chlapa ze šachty maluje „cypoviny“) a míří k řece Olze na materiál.

Markétka s Terezkou kreslí žabky, berušky, skřítky, hříbky… a táta názvy oblíbených punkových, hardcorových či metalových skupin! Sex Pistols, The Toy Dolls, Bad Religion, Dead Kennedys, Accept, Assassin, Running Wild. K tomu 734 01, poštovní směrovací číslo (nejen) Mizerova, jedné z karvinských částí.

„Nechávám je hlavně u místního rockového klubu nebo v lázeňském parku,“ popisuje Perník umístění svých i na „kamínkovou“ facebookovou komunitu netradičních výtvorů.

Jeden nachází punkerka v Přerově, jiný se přesouvá do České Skalice, další je hlášen z Tábora nebo Třebíče. „Ten s logem Znouzectnost bych chtěl, aby doputoval až ke kapele na Plzeňsko. Mám ji moc rád,“ přeje si autor malovaných kamínků. A zároveň přiznává, že jeho výtvarné nadání není kdovíjaké. Třeba Motörhead si švabachem dělat ještě netroufá. Ani pankáče s čírem u loga The Exploited.

„Chtěl bych se naučit nakreslit na šutr celý booklet, čili obal desky,“ prozrazuje plány Perník, kterého i kvůli jeho havířského povolání oslovují práce jistého Luboše pocházejícího také z Karvinska a na kamínky zobrazujícího panoráma těžních věží šachet - umění jako vyšité.

„Vím, že spoustě lidí to nic neříká, pokud to není Metallica, AC/DC nebo Iron Maiden,“ komentuje Vít Pernica svou tvorbu. Ale ty veřejně „profláknuté“ tvrdé kapely nechce zase z přesvědčení malovat on. Takže se kdesi v Karviné v brzké době objeví místo toho Kreator či Sodom!