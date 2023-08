Více než týden předem byla premiéra Kazmova filmu Onemanshow: The Movie v karvinském kině Centrum vyprodaná. Poslední sedadlo se prodalo během čtvrtka a kapacita sálu s 337 místy byla zcela naplněna.

Premiéra novinky Onemanshow: The Movie Kamila Bartoška, zvaného Kazma, byla v Karviné ve čtvrtek 17. srpna vyprodaná. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Kdo by v kině čekal výhradně teenagery, byl by překvapen věkovým rozpětím diváků, kteří na první ze šesti promítání tohoto snímku v Karviné, přišli.

Fronta v přízemí kina už drahně let nebývá u pokladny, ale před bufetem - na pop corn a colu. A stejně tak tomu bylo i ve čtvrtek. Chvílemi řada dosahovala i patnácti metrů.

Jirka chtěl s nákupem lístků překvapit svou dívku Veroniku, která jeho nápad ocenila. „Samozřejmě, že jsem chtěla jít a můj miláček mě předběhl a koupil lístky. Musel mi to ale prozradit dopředu, protože jsem je chtěla koupit také. Co od toho filmu čekám? Asi nic zásadního, ale ten humbuk kolem se mi líbí, tak uvidíme, čím Kazma překvapí,“ řekla sedmnáctiletá studentka.

Mezi lidmi, kteří přicházeli do sálu, ale nebyly jen mladé páry nebo party kamarádů. Na premiéru se těšili třeba otcové s dětmi, ale i čtyřicátníci či manželské dvojice.

Jedna z nich přišla na premiéru tak trochu omylem. „Mysleli jsme že jdeme na Kozuba. Známí nám volali, že vedle nich jsou volná místa, ať jdeme s nimi. Tak jsme lístky koupili, jenže jsme si mysleli, že je to na Kozuba s Krhutem. No nic, uvidíme, co z toho bude,“ přiznali zmýlenou s úsměvem.

Onemanshow zřejmě půjde do čela sledovanosti

V rámci pracovních povinností si nenechal vyprodanou premiéru ujít ani šéf karvinských kin Jakub Gajdica. Prozradil, že letos mají podruhé vyprodaný dál. „Naposledy se tak stalo nedávno, konkrétně 25. července u filmu Barbie (1887 diváků), kterému v letošním žebříčku návštěvnosti kina Centrum patří druhé místo za snímkem Avatar (2015 diváků), ale vzhledem k dalším plánovaným reprízám je dost pravděpodobné, že jej překoná,“ míní Gajdica.

Premiérová představení dramatu Oppenheimer navštívilo 880 diváků, novinku režiséra Dana Svátka Dvě slova jako klíč podle románu Josefa Formánka vidělo v Karviné koncem července 190 diváků.

Aktuální Kazmův hit Onemanshow mohou diváci v Karviné vidět v nejbližších dnech celkem šestkrát. Tento pátek, v neděli a příští čtvrtek v kině Centrum, dvě představení se pak hrají v letním kině.