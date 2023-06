Na pořádek a bezpečí návštěvníků Letního koupaliště Jindřich v Havířově budou během letošní letní sezony dohlížet pracovníci bezpečnostní agentury.

Letní koupaliště Jindřich v Havířově. | Foto: se svolením Petra Sznapky

Provozovatel plovárny toto preventivní opatření zdůvodňuje tím, že se snaží eliminovat nevhodné chování některých bezohledných jedinců a zvýšit tak komfort pobytu na tamním koupališti.

Podle ředitele Správy sportovních a rekreačních služeb Havířov (SSRZ) Jiřího Matěje půjde o dva pracovníky bezpečnostní agentury, kteří budou během července a srpna v areálu koupaliště monitorovat situaci, a to každý den od poledne do konce provozní doby, kdy je nápor návštěvníků největší.

„Členové ochranky budou označeni, přes vysílačky v kontaktu se správcem, plavčíky i pokladnou. V případě problémů budou volat městskou policii,“ vysvětlil ředitel SSRZ.

Jak Deník zjistil, dohled ochranné služby či preventivního příjezdu strážníků městské policie je na letních plovárnách v regionu běžnou praxí. Například v Ostravě dohlíží na bezpečí a bezproblémový pobyt návštěvníků koupališť speciálně školení lidé už několik let. „Na našich čtyřech koupalištích máme ochrannou službu už minimálně pět let,“ uvedla Lenka Papajová, mluvčí společnosti SAREZA Ostrava, která spravuje sportoviště v majetku města.

Ochranka se nenudí

Nejvíce práce prý mají lidé z ochranné služby na přírodním koupališti v Porubě (Vřesina), ale dohlížejí na bezproblémový provoz také ve Vodním světě Čapkárna, na krytém bazénu v Porubě i Vodním areálu Ostrava-Jih.

„Ve Vřesině je ochranka potřeba nejvíce. Opakovaně se stává, že se někteří neukáznění návštěvníci snaží dostat do areálu koupaliště přes plot, občas tam dochází ke slovnímu napadání mezi návštěvníky. Plavčíci i ochranka také musí často upozorňovat některé návštěvníky, aby do bazénu nevstupovali v oblečení, že je to nehygienické a v rozporu s provozním řádem. Pokud neuposlechnou, volá se městská policie,“ popisuje Lenka Papajová.

Dohlížejí i strážníci

V Karviné na koupališti působí pracovníci ochranné služby už třetí sezonu. „Jsou označeni. Komunikují a drobné problémy řeší ve spolupráci s plavčíky, případně se strážníky. Ti na koupaliště zajíždějí jednou denně preventivně a projdou areál. Už jen svou přítomností předcházejí problémovým situacím,“ vysvětluje ředitel společnosti STaRS Karviná Petr Dyszkiewicz.

Městští strážníci preventivně dohlížejí také na dění v letním koupališti v Českém Těšíně. „Během letní sezony jsme takto domluveni se strážníky, že tam co dvě hodiny přijedou a zkontrolují situaci,“ přiblížil ředitel Správy účelových zařízení Český Těšín Edvard Huczala.

Většina letních koupališť letos otevře své brány 1. června nebo o prvním červnovém víkendu, Samozřejmě v závislosti na počasí. V Havířově museli otevření posunout na 10. června, a to hned ze dvou důvodů. Jedním z nich záruční oprava netěsnosti ve dně velkého bazénu. Druhým důvodem je oprava transformátoru, z něhož jde elektřiny k zařízení na koupališti, a jeho opravu společnost ČEZ naplánovala 6. června.