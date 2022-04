Komentář: Peníze na analýzu byly, na Životice ne

V praxi přímo na silnici by to vypadalo tak, že by řidiči u Společenského domu a neodbočovali vpravo na Národní třídu, ale pokračovali rovně by rovně po Dlouhé třídě.

Podle studie, kterou si město nechalo vypracovat, by touto úpravou vznikl prostor pro zhruba 80 šikmých i podélných parkovacích míst. Podle náměstka Bohuslava Niemiece ze studie vyšlo, že kapacita Národní třídy by měla být dostatečná a při největším zatížení by byla na 76 procentech své kapacity.

Změny jen v některých úsecích

Proměna by se týkala úseku od ulice Lípová po křižovatku s ulicí 17. listopadu. „K úvahách o změně systému dopravy v tomto úseku nás napadlo zlepšit možnosti parkování v těchto místech. Všichni víme, že parkování je tam občas velmi problematické. Nová parkovací místa budou šikmá. Bude se do nich nacouvávat tak, jak je to obvyklé i na jiných místech ve městě. Tento způsob je rozhodně bezpečnější,“ uvedl Niemiec.

Změna způsobu parkování je ale navržena jen v některých úsecích, nikoli po celé délce Národní třídy. To proto, aby se při nacouvávání do parkovacího místa nezdržovala doprava.

Podle Petra Sobka, dopravního experta, který studii zpracovával, budou na Národní třídě šikmá parkovací místa na zacouvání až po ulici Lípovou. „Dále až po křižovatku s ulicí 17. listopadu budou současná parkovací místa otočena na způsob nacouvání místo najíždění,“ vysvětlil.

Je za změnou něco víc?

Parkování je v Havířově velké téma. Přestože se ročně budují desítky nových parkovacích míst, ať už zcela nových, nebo úpravou dopravní situace, stále je to málo. Tato konkrétní změna ale podle některých lidí není úplně ideální.

„Souhlasíme samozřejmě s tím, že parkovací místa jsou potřebná všude. To bez debaty. Ovšem v tomto případě to může být kontraproduktivní. Protože když se na Dlouhou třídu převede doprava z Národní, bude po Dlouhé jezdit více aut. Město sice tvrdí, že tam problém nebude, ale on bude. Navíc v této úpravě vidíme snahu navést dopravu perspektivně přes Dlouhou ulici proto, že se v budoucnu počítá se stavbou napojení na budoucí obchvat města a prodloužit Dlouhou třídu v obchvatu přes Životice. To ale nikdo v Životicích nechce,“ uvedl Martin Cyž, místopředseda spolku Životice sobě.

Jeho členové se snaží najít alternativu k plánované trase obchvatu Havířova, přeložky silnice I/11, která, pokud se bude stavět zcela změní ráz Horní Suché, Životic i Těrlicka. Tato aktivita v posledních měsících na veřejnosti hodně rezonuje a zejména obyvatelé Životic a Těrlicka jsou proti výstavbě této silnice, jelikož podle nich není potřebná.