CO SE V ČLÁNKU DOČTETE? - V Orlové na sídlišti Pátá etapa se chystá rekonstrukce podzemního parkoviště, která zvýší kapacitu z 154 na 274 parkovacích míst. - Parkoviště, navržené švýcarskými studenty architektury, je součástí modernizace městské infrastruktury a plán zahrnuje i nové dětské hřiště. - Město připravuje projektovou dokumentaci a při dodržení plánu by mohla stavba začít v roce 2025, s důrazem na bezpečnost a potřeby obyvatel. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Dobrá zpráva pro řidiče-obyvatele orlovského sídliště Pátá etapa! V plánu je rekonstrukce podzemního parkoviště, po které by mělo přibýt 120 nových parkovacích míst. Současná kapacita parkovacího domu je 154 míst, nově by zde mohlo zaparkovat 274 řidičů. Pokud vše půjde podle plánu, realizace stavby by mohla začít v roce 2025.