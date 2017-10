Na opravené Ostravské ulici jde o život. Řidiči mohou najet do skládky materiálu

Šlendrián a diletantství. Jinak už dění na Ostravské ulici před Havířovem nazvat nelze. Řidiči tam jsou opět omezováni pochybnými značkami a navíc mohou najet do neoznačené skládky materiálu.

Už už to vypadalo, že Ostravská ulice bude po všech problémech, které s sebou rekonstrukce přinesla, hotova a cestování mezi Ostravou a Havířovem bude bezproblémové. Není tomu tak a dokonce jde o život.

Při vjezdu do Havířova, v místě odbočení vpravo do místa, kde byl dříve start a cíl automobilových závodů, totiž kdosi, patrně samotní silničáři, vytvořil skládku materiálu, která je v jízdním pruhu a není označena žádným dopravním značením. Nejen za dne, ale především za snížené viditelnosti do ní může kdokoli najet. Tmavý materiál, kterým je asfalt a zemina, totiž splývá s povrchem silnice.

Deník položil dotaz Krajskému úřadu, který má dopravní značení na silnici na starost. Na odpověď zatím čeká.

Stejně tak se redakce ptá na účelnost dopravních značek, které na pomezí Bartovic a Šenova jednak upozorňují na práci na silnici a současně snížují rychlost z 90 km/h na 50 km/h.

Z pohledu běžného motoristy se tyto značky jeví jako zapomenuté. Deník byl na místě v pondělí odpoledne. V celém úseku až po velký kruhový objezd v Havířově nikdo nepracoval. Pochybné je i umístění "padesátky". Rychlost se v případě práce na silnici snižuje zpravidla postupně, tedy z 90 na 70 a pak až na 50, případně 30. Značky jsou navíc jen u pravé krajnice, řidiči jedoucí v té chvíli například při předjíždění v levém jízdním pruhu je nemusí vůbec zaznamenat.

"Tady to není poprvé a vím, že Deník o tom psal několikrát. A co se stalo? Nic. Prostě tady někdo dal na novou cestu, kde se běžně jezdí devadesát, značku s padesátkou a je mu jedno, co se děje. Řidiči ji jednoduše nerespektují, protože z dřívějších zkušeností předpokládají, že je zbytečná. Už by se nad tím měl někdo zamyslet," řekl jeden z motoristů, který nad padesátkou nevěřícně kroutil hlavou.

Krajský úřad přitom už motorista Zdeněk Gerža varoval, aby jeho úředíci nad svými rozhodnutími důsledně přemýšleli, protože by se za ně mohli zpovídat u soudu. Konkrétně se domáhal naprávy, když silničáři uzavřeli část Ostravské ulice, aniž by tam pracovali. Stovky vozidel tehdy zbytečně uvázly v kolonách.