„Je jisté, že výuka v těchto budovách v září nezačne. Pokud se potvrdí předpokládaný rozsah škod, tak rekonstrukce a opravy mohou trvat i rok. Uděláme vše pro to, aby se studenti mohli vrátit zpátky co nejdříve. Aktuálně rozhodujeme o tom, kde bude výuka žáků od září probíhat. Moravskoslezský kraj má v Českém Těšíně čtyři střední školy, takže předpokládáme, že náhradní výuka se přesune do těchto školských zařízení a Střediska volného času zřizovaného městem. Bližší informace o začátku školního roku by studenti a rodiče měli dostat zhruba v polovině srpna,“ řekl náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislaw Folwarczny.

Hejtmanství jedná i s pojišťovnou, připravuje řešení, jak co nejdříve dostat budovy do původního stavu, a zajištuje náhradní prostory pro výuku.