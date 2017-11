Na Ostravské už se nebude smět odbočovat

Na Ostravské ulici se připravuje zákaz odbočování od Šumbarku vlevo na Havířov. Možná ale dojde na úplně přehrazení středového pruhu, což by dopravu zkomplikovalo.

Křižovatka v prostoru startu a cíle někdejších automobilových závodů se stává více rizikovější v důsledku vzrůstajícího provozu. Stalo se tam už několik velmi vážných nehod. Ta poslední v pondělí 6. listopadu. Renault Twingo se při odbočování vlevo srazil s BMW jedoucím od Havířova. 68letý řidič později v nemocnici na následky poranění zemřel. Při vyšetřování se teď posuzuje, zda řidič BMW jel předepsanou rychlostí.

Právě při vyjíždění ze silnice II/473 od Šumbarku vlevo na Havířov mají řidiči největší problémy. V hustém provozu je téměř nemožné tento úkon provést bez zastavení uprostřed křižovatky, když řidiči jen stěží vyčkávají na dostatečně volný prostor v proudu vozidel v obou směrech. Výhled na vozidla od Ostravy jim navíc ztěžují středová svodidla.

Nehody se stávají právě kvůli nedání přednosti v jízdě autům a v důsledku špatného odhadu rychlosti vozidel přibližujících se po hlavní silnici. Povolená padesátka není u řidičů příliš oblíbená, kdy jen málokterý zpomalí z devadesátky, a o to horší může být situace, kdy se úsek mezi Ostravou a zmiňovanou křižovatkou v Havířově změní na silnici pro motorová vozidla s rychlostním limitem 110 km/h.

O řešení situace se hovoří doslova několik desetiletí. Už od stavby nového města Havířova se totiž počítalo s tím, že kolem něj v budoucnu povede obchvat a křižovatky na něm budou mimoúrovňové. A mělo by tak tomu být i v této křižovatce.

Do té doby chce Ředitelství silnic a dálnic po dohodě s policií přijmout alespoň dočasné opatření. Možností přitom mnoho není a nabízí se jen dvě.

Svízel Ostravské ulice je totiž v tom, že jde o silnici 1. třídy, na které platí striktní pravidla. Podle nich není možné budovat nová křížení, která nejsou mimoúrovňová. Proto křižovatka nemůže být přestavěna na světelnou nebo kruhový objezd.

Proto přichází v úvahu zákaz vjezdu do křižovatky od Šumbarku s výjimkou odbočení vpravo na Ostravu. Řidiči by tak už nemohli odbočovat vlevo na Havířov ani projíždět rovně k čističce odpadních vod.

Druhou variantou je úplné zakázání přejíždění dělícího pásu ze všech směrů. Z Ostravské by se tak nedalo odbočit na Šumbark, od Havířova k čističce. Toto řešení by však vyvolalo komplikace. Veškerá doprava od Ostravy, včetně kamionové směřující na šenovské kontejnerové překladiště, by musela jezdit přes velký kruhový objezd.

Které a kdy bude opatření přijato, zatím není upřesněno.

„Problematika nehodovosti v předmětné křižovatce je nám známa. ŘSD se již delší dobu snaží zmodernizovat celý úsek sinice I/11 Ostrava – Havířov, a to tak, abychom mohli v této části komunikace zavést režim silnice pro motorová vozidla. V minulosti již proběhl v tomto tahu silnice I/11 bezpečností audit, který mimo jiné poukazuje na nedostatky typu nevyhovujících zádržných systémů, chybějícího oplocení, nedostatečné délky a poloměry připojovacích a odbočovacích pruhů a v neposlední řadě také hodnotí předmětnou křižovatku I/11 x II/473 jako zcela nevyhovující. Naše organizace intenzivně pracuje na přípravě podkladů, na základě kterých zažádá o zrušení přejezdu přes dělící pás křižovatky I/11 x II/473. Vzhledem k náročnosti celého administrativního procesu přípravy a následné realizace nejsme schopni sdělit přesný termín provedení,“ sdělila Deníku mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.