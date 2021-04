Bezpečnost občanů, v tomto případě hlavně dětí, především. Lidé se na občanskou komisi obraceli s žádostmi o vyřešení bezpečnosti pohybu podél stávající místní komunikace Šumbarské, mezi ulicemi Chrpová a Prachatická v katastrálním území Šumbark a Dolní Suchá.

Chodník ve zmíněné lokalitě by používaly hlavně děti, k bezproblémovému přemisťování z autobusové zastávky do ZŠ Moravská. Realizace chodníku začne už koncem dubna a stát by měla, společně s přeložkami veřejného osvětlení, vodovodu a třemi výhybnami, necelých 9 milionů korun.

Chodník v ulici Šumbarská v Havířově.Zdroj: město Havířov

„Celková délka nového chodníku představuje cca 290 metrů. Jedná se o úzkou místní komunikaci, jednopruhovou obousměrnou, ke které v rámci projektu vybudujeme hned tři nové výhybny. Výhybna je rozšířené místo úzké komunikace, kde se mohou vyhnout protijedoucí vozidla. Stavba dále počítá s přeložkou stávajícího vedení veřejného osvětlení, přeložkou vodovodu a stavbou nové dešťové kanalizace. Pokud půjde všechno podle plánu a počasí dovolí, tak nový školní rok začneme s nových chodníkem na Šumbarské,“ popisuje plány na realizaci náměstek pro dopravu a chytré město Bohuslav Niemiec.

Chodníky ovšem nebudou jen vznikat. Budou se též opravovat, stejně jako výtluky a nerovnosti na místních komunikacích, které po sobě zanechala mrazivá zima. Práce už jsou od začátku března v plném proudu.

Podrobnosti přibližuje vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková:

“Označování míst, která je třeba opravit, průběžně probíhá. Označená místa se pak následně frézují a asfaltují. Nejdřív jsme se zaměřili na starý Šumbark, v druhé etapě jsme pokračovali po páteřních komunikacích jako je Národní třída a podobně, kde evidujeme nejvíce stížností na stav komunikací. Dále se pustíme i do oprav vedlejších komunikací. 600 metrů čtverečních oprav už je za námi, před námi minimálně dalších 300 metrů. Práce provádějí Technické služby města Havířova a.s.“