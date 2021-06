Vedení města dlouhodobě mluví o tom, že je třeba změnit poměr mezi bydlením v panelových a rodinných domech, udržet mladé lidi v Karviné, případně je sem přilákat odjinud. To se asi dá nejlépe doložit tím, že město připravuje pozemky pro novou rodinnou zástavbu, které může zájemcům nabízet. Máte takového pozemky?

Ano, máme. Před časem jsme zveřejnili informaci, že začala příprava asi 30 parcel v lokalitě na pomezí Karviné a Petrovic, v Miczkiewiczově ulici. Ovšem největším projektem, na kterém pracujeme, je lokalita nad Pískovnou na pomezí městských částí Mizerov a Ráj.

To je onen projekt, o kterém už se jednali zastupitelé? Desítky parcel pro nové rodinné domy?

Ano. Tady jsme s přípravou ve finále. Studie je zpracovaná, vzniká nákres a proběhne schvalovací proces. Město v této lokalitě vlastní zhruba 50 hektarů pozemků, z nichž bychom veškerou možnou část chtěli otevřít k zástavbě. Tím by vznikla nová lokalita pro bydlení v rodinných domech, ale nemusí to být nutně jen rodinné domky, mohou to být řadové či villa domy, nějaké atypické bydlení, které se může mladým lidem líbit. Jedná se o prostor nad garážemi poblíž pískovny v části Mizerov, kde je dnes pole. Proto tam bude potřeba vybudovat komunikace, pozemky rozparcelovat a zasíťovat.

V jakém časovém horizontu by se tam mohlo začít stavět?

To je dnes těžko odhadovat, protože takovéto věci jsou vždycky závislé na spoustě faktorů. Pokud si to zastupitelstvo v červnu odsouhlasí, může začít projektová příprava minimálně páteřní přístupové komunikace a první parcelace. Ale to bude tak minimálně rok trvat.

Bude podle vás o takové parcely zájem?

Věřím, že bude. Mnoho lidí, kteří hledají pozemky, odchází mimo Karvinou, protože nemají kde stavět, nejsou parcely. Z toho důvodu chceme lidi ve městě udržet, případně sem dostat i mimokarvinské. Proto tohle všechno děláme.

Městská část Mizerov ovšem není jen rodinná zástavba, ale zároveň velké sídliště, kde jsou k dispozici samozřejmě obchody, školy, školky, kino, knihovna, lesopark anebo poliklinika. Právě o poliklinice v Mizerově se v poslední době hodně mluví, mimo jiné proto, že se jejím majitelem stalo město a chystá tam velkou rekonstrukci. Jak jste daleko s její přípravou?

To je záležitost, která je v běhu. Máme již stavební povolení, máme podanou žádost o dotaci a připravujeme soutěž. Před koncem roku bychom chtěli s rekonstrukcí začít. Budou se měnit okna, zateplovat plášť budovy, opraví se střecha. To vše za provozu. Až bude hotovo, věřím, že povedená rekonstrukce přiláká nové nájemníky. Už tím, že budovu převzalo město, evidujeme zvýšený zájem o pronájmy a máme radost, že se vracejí někteří lékaři. Měla by tam znovu fungovat také rehabilitace. Věřím, že až se budova opraví, zkulturní se okolí, vylepší se systém parkování, o nájemce nebudeme mít nouzi.

Jaké další investice v městské části Mizerov ještě radnice plánuje?

Přes Mizerov se vybudoval kanalizační sběrač, sídliště je v tomto ohledu zajištěno. Jsem rád, že se po více než 10 letech podařilo vyřešit přístupovou komunikaci na ulici Poutní a celou tuto rozvojovou lokalitu, protože tam majitelé nových domů měli problém s kolaudací, což je nyní vyřešeno. V této lokalitě nás čekají ještě další investice, nové zatrubnění mostu u garáží a celá příjezdová komunikace do dané lokality. Tím se zároveň otevřela celá ta lokalita, kde je ještě několik parcel, kde se může stavět.

Mluvíme stále o rodinné zástavbě. Co podle Vás může lidem na sídlišti Mizerov chybět, co jim může vadit?

Určitě se nespletu, když řeknu nedostatek parkovacích ploch. To je téma v každé městské části. Problém je v tom, že kde bychom chtěli stavět nové parkoviště, bude to na úkor zelené plochy, nebo jsou v tom místě sítě a stavět tam nelze. Ale připravujeme rozšíření parkovacích ploch ještě u Základní umělecké školy v ulici Majakovského. A něco máme v plánu v ulici Na Kopci, renovujeme staré parkovací plochy, to ale mluvíme o jednotkách míst.

Co třeba stavba parkovacího domu? O tom jste neuvažovali?

Uvažovali. Zjišťovali jsme si informace kolem tohoto projektu a porovnávali nabídky. Jenže parkovací dům je finančně nákladná stavba a uživatelé by za tuto službu museli platit. V takovém případě byl zájem minimální, což jsme zjistili průzkumem, který jsme mezi lidmi udělali.

Co lesopark Dubina v Mizerově? Řada lidí tam relaxuje, chodí tam se psy…

Do lesoparku Dubina jsme v poslední době dost investovali. Postavili jsme zde psí park, diskgolfové a workoutové hřiště nebo opravili chodníky. Je to příjemná lokalita a v investicích budeme pokračovat. Chceme v Dubině vybudovat nový chodník ve směru od lázní kolem kostela Hnutí Grálu, aby tam byl důstojnější přístup.

Koncem loňského roku zmizela zanedbaná budova bývalé ubytovny Kosmos. S tímto místem má město nějaké plány?

Ne. Necháme ho zatravnit, nic tam prozatím neplánujeme. V současné době pouze komunikujeme se společností ČEZ kvůli té stávající trafostanici, která je v katastrofálním stavu tak, abychom ji společnými silami aspoň opravili.