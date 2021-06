Naposledy se rodiče s miminky sešli v radniční obřadní síni loni v září. Město nyní řeší, jak jim absenci slavnostní akce vynahradit.

Společně s postupným rozvolňováním se rodiče začínají na radnici obracet s dotazy, kdy město vítání občánků obnoví. „Stále platí, že ve vnitřních prostorách může být bez omezení pouze deset lidí. Pokud jich je více, musí mít ochranu dýchacích cest plus potvrzení o negativním testu či certifikát o očkování. Uvědomujeme si, že rodiče se chtějí především fotit a filmovat, což s respirátory postrádá význam. Zvažujeme proto, kdy a za jakých podmínek ceremoniál obnovíme, aby měl odpovídající úroveň,“ uvedla matrikářka bohumínské radnice Věra Wastlová.

Zatímco například snoubenci mohli plánovanou svatbu kvůli vládním omezením odložit, u dětí je to složitější. Z loni narozených miminek jsou dnes caparti, které rodiče už těžko zavinou do peřinky a položí do kolébky, v níž se děti tradičně fotí. „Naposledy jsme pořádali vítání občánků loni v září, kdy jsme zvali rodiče dětí narozených do konce června 2020. Od té doby se vítání nekonalo. V druhé polovině loňského roku se v Bohumíně narodilo 93 miminek, letos zatím přes osmdesát,“ informovala Wastlová.

Během června plánuje matrika doladit termíny, v nichž by uspořádala ceremoniál pro děti narozené v první polovině letošního roku. „Kvůli jejich vysokému počtu zřejmě přistoupíme k tomu, že k sobotám přidáme i páteční odpoledne,“ doplnila Wastlová. Podle ní není z kapacitních a časových důvodů možné přivítat téměř stovku dětí narozených v druhé polovině loňského roku. „Dnes jsou z nich batolata, předpokládáme, že řada rodičů už o vítání ztratila zájem. Zvážíme možnost vyhradit jeden termín pro ty, kteří by i přes velkou časovou prodlevu přišli,“ řekla.

Jak upozornila, rodiče se podrobnosti dozví písemnou formou. „Věříme, že vládní omezení ještě doznají změn a na jednu akci budeme moci pozvat více osob včetně příbuzných. Zatím je však předpoklad, že se vítání dětí budou účastnit pouze ti nejbližší, tedy maminky a tatínkové,“ upozornila s tím, že do budoucna radnice počítá se zavedením elektronického rezervačního systému. „Zachovali bychom zasílání papírových pozvánek k obřadu, ale upozornili bychom rodiče, že si musí vybrat termín elektronicky v systému Reservatic. To se ale bude týkat až dětí, které se narodí v druhé polovině letošního roku,“ vysvětlila matrikářka.