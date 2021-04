Škola, kde se děti učí rozumět svému učení. A to díky Kellnerovým penězům.

Díky Kellnerovým penězům se karvinská škola stala vysoce prestižní. | Foto: Koláž/Deník, Profimedia

Zemřelý nejbohatší člověk Česka Petr Kellner zanechal svou stopu i v Karviné. A to díky své rodinné Nadaci The Kellner Family Foundation, jejímž prostřednictvím investoval do zlepšování způsobu vzdělání. Díky tomu si děti na Základní škole Mendelova v Karviné už více než 10 let osvojují netradiční a v mnohém nové formy vzdělávání.