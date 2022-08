„Podstatou obvinění je jejich tvrzení, že došlo k dopravní nehodě a přitom k ní nedošlo,“ píše se v obžalobě.

Díky tomu zaplatila škodu za opravu poškozeného mercedesu šedesátileté advokátky pojišťovna. Jenže se přišlo na to, že Jana G. a Rudolf W. vyplnili nepravdivé údaje do záznamu o nehodě, která se zřejmě vůbec nestala. A navíc uvedli do protokolu jako řidiče kamionu, který měl mercedes poškodit, úplně jiného člověka, údajně kmenového řidiče daného nákladního auta.

Přitom s kamionem v inkriminovanou dobu manipuloval právě Rudolf W., který dopoledne 7. května 2019, kdy k poškození vozu značky Mercedes Benz mělo dojít, jel s kamionem z Českého Těšína do nedalekých Třanovic na myčku a zpět. Aniž by byl u firmy, které vůz patří, zaměstnán a s vozem jezdil na „čestné slovo“ se souhlasem majitele.

To byl ostatně také důvod, proč do záznamu o nehodě nenapsal sebe, ale někoho jiného. Navíc pod špatným jménem. Škodní událost také telefonicky nahlásil pojišťovně. Šestasedmdesátiletý dlouholetý řidič kamionu se vinen necítí.

Falešné údaje v protokolu

Advokátka Jana G. tvrdí, že o tom, že Rudolf W. napsal do formuláře o nehodě nepravdivé údaje, nevěděla. Vlastně prý o žádné nehodě zprvu nevěděla, až o 14 dní později, za ní Rudolf W. přišel s tím, že zná totožnost řidiče, který poškodil její vůz.

Druhý obžalovaný Rudolf W. (vlevo) se svou obhájkyní.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Onoho 7. května, když advokátka odjížděla z areálu bývalé Strojní a traktorové stanice (STS) v Českém Těšíně, jí totiž prý zničehonic z auta upadl přední plastový nárazník. S autem dojela do garáže, která je u domu Rudolfa W., a odtamtud druhý den auto do servisu v Ostravě odvezla odtahová služba.

„Postupem doby jsem nabyla podezření, že v době mé nepřítomnosti jezdil s mým autem nejen pan Rudolf, ale i několik dalších lidí z jeho rodiny,“ tvrdí advokátka. Zřejmě i proto podala v červnu 2019 na Rudolfa W. trestní oznámení a to mimo jiné i pro neoprávněné užívání jejích motorových vozidel.

Jak je patrné z nahrávek hovorů s pracovnicí pojišťovny, obžalovaná část záznamu o nehodě ochotně vyplnila a odevzdala Rudolfu W., který jej kompletní předal pojišťovně. „Nehodu“ tak chtěli nechat zaplatit z odpovědnostní pojistky kamionu, který měl mercedes drobným nárazem poškodit. Ušetřila by se tak částka za spoluúčast pojistitelky auta, které nové stálo přes tři a půl milionu korun.

Jana G. dnes tvrdí, že udělala chybu a měla vše řešit přes svoji havarijní pojistku. „Moje chyba v tomto případě byla ta, že jsem se nechala přesvědčit panem obžalovaným, aby se vše řešilo jinak,“ řekla před soudem.

Jak to bylo doopravdy?

Zjistit, jak to doopravdy bylo, nebude jednoduché. Obžalovaní svádějí vinu jeden na druhého, jejich výpovědi se diametrálně liší, co jeden uvádí jako fakt, druhý líčí úplně jinak. Ohledně inkriminované údajné nehody navíc každý z nich přednesl před soudem zcela odlišnou verzi události ze 7. května 2019. Ve výpovědi každého z nich jsou navíc rozpory a nejasnosti, které ani na několikerý dotaz soudce nebyli schopni srozumitelně vysvětlit a objasnit. Není vyloučeno, že to celé bylo možná ještě úplně jinak.

Jisté v tuto chvíli je, že se hraje o více než 46 tisíc korun, které si nárokuje pojišťovna, a také tresty ve výši několika let vězení nebo trest peněžní. Za 14 dní při pokračování líčení soud vyslechne svědky a soudního znalce.