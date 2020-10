Například v Bohumíně nákupy zajišťují budou úřednice ze sociálního odboru. Senioři i Bohumíňáci, kteří se ocitnou kvůli koronaviru v případné karanténě mohou v pracovní dny od 8 do 13 hodin volat na číslo 731 130 729.

„Zájemcům, kteří se nám ozvou s prosbou o pomoc, doručíme nákup následující den, pokud zavolají hned ráno, budeme se snažit nakoupit jim ještě tentýž den. Bude záležet na tom, kolik lidí se nám ozve a jaký počet požadavků budeme řešit. Způsob předání a úhradu nákupu si s každým zájemcem upřesníme telefonicky,“ uvedl vedoucí sociálního odboru Daniel Ucháč.

Nákupy v Havířově

V Havířově zajišťují nákupy nákupů potravin a léků také pro osamělé seniory starší 70 let a osamělé osoby se zdravotním postižením. Linky jsou určeny pro občany v nařízené karanténě, osamělé seniory nad 70 let a osamělé osoby se zdravotním postižením.

721 706 973 (linka je v provozu v pracovní době v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14 hodin, v úterý a pátek od 8 do 12:30 a dále pak i v sobotu a v neděli)



596 803 140 (linka je v provozu ve výše uvedené pracovní době Magistrátu města Havířova)

„Samotná realizace nákupu pak bude probíhat jednoduše. Zaměstnanec úřadu si od volající vyžádá jeho kontaktní údaje, dohodnou se spolu na způsobu a termínu předání nákupu a také na jeho úhradě. Nákupy pak budeme realizovat po individuálním domluvě s každým klientem,“ přiblížila postup vedoucí sociálních věcí havířovského odboru sociálních věcí Yveta Břízová.

O víkendu jsou případné nákupy uskutečňovány podle jejich naléhavosti.