Účastní se aktivit, dochází na cvičení a ve volných chvílích ji můžete potkat na lavičce v družném hovoru s jinými uživateli domova. Často navštěvuje své přítelkyně na pokojích a povídáním jim krátí čas. Paní Aloisie Goluchová oslavila v pondělí 12. června své 102. narozeniny. Už druhým rokem je klientkou krajské organizace Nový domov v Karviné, kde je oblíbená pro svůj temperament a optimismus.

Paní Aloisie Goluchová oslavila v pondělí 12. června své 102. narozeniny. | Foto: se svolením Krajského úřadu MS kraje

„Kolem naší oslavenkyně je prý stále živo. I když je nejstarší klientkou domova, má spoustu energie a rozdává dobrou náladu. Rozhodně se nezavírá do samoty svého pokoje, naopak, účastní se aktivit, dochází na cvičení a ve volných chvílích ji můžete potkat na lavičce v družném hovoru s jinými uživateli domova. Často navštěvuje své přítelkyně na pokojích a povídáním jim krátí čas. Její elán a pozitivní přístup k životu by mohl inspirovat každého z nás. Paní Lojzičce tedy přeji, aby ji její optimismus neopouštěl a naopak, aby ho šířila i mezi ostatní klienty i zaměstnance domova,“ řekl jeden z gratulantů, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil. Ten oslavenkyni splnil přání a daroval jí polštář, deku, ale hlavně její milované hašlerky a medovinu.

Paní Aloisie Goluchová (rozená Sikorová) se narodila 22. 4. 1921 v Karviné-Doly, kde prožila své dětství spolu se svými 3 sourozenci a kde chodila do školy. Po škole začala pracovat na statku v Darkově. V roce 1940 se provdala za Martina Golucha a v roce 1944 se jim narodil jediný syn Jan.

V 60. letech se vinou těžby uhlí její rodina musela odstěhovat z domečku do paneláku do Karviné. Se svým manželem prožila krásných 49 let. Od roku 1970 až do důchodu pracovala v OD PRIOR. Ráda cestovala, má ráda přírodu, spoustu času věnovala vnoučatům. Má 5 vnoučat, 8 pravnoučat a jednoho prapravnuka.