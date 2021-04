Pacienti českotěšínské nemocnice ani letos nepřišli o atmosféru velikonočních svátků. Prostory areálu nemocnice zdobí živé jarní květiny, jako jsou hyacinty, macešky a narcisy. Ochuzeny nebyly ani vnitřní prostory, které zaměstnanci vyzdobili větvemi zlatého deště a netrpělivě už čekají na otevření poupátek žlutých květů.

Za přísného hygienického režimu vyráběli klienti Sociální služby spolu se sestřičkami klasickou velikonoční dekoraci. Nechybělo malování vajíček nebo vystřihování velikonočních zajíčků, které zdrobí rámy a obrazy na pokojích klientů. „Už je to hodně let, co jsme s dcerou společně zdobily vajíčka a tvořily velikonoční ozdoby,“ vzpomíná paní Aurelie, klientka sociální služby, která také zavzpomínala na různé techniky zdobení.

„Velikonoční atmosféra se neprojevila jen na výzdobě a společných aktivitách, ale také na jídelníčku všech pacientů. Kuchyně naší nemocnice dodržuje tradice svatého týdne. Na středu připravila pacientům velikonoční nádivku a na zelený čtvrtek pórkovou polévku. V pátek je dle tradic připraveno odlehčené jídlo, u nás to je koprová omáčka a květákový mozeček. V neděli si pacienti pochutnají na tradičním mazanci ke snídani,“ říká členka představenstva Nemocnice Agel Český Těšín Alice Ručková.

Atmosféru Velikonoc podpořili také žáci třetího ročníku Agel Střední zdravotnické školy, kteří v rámci měsíční souvislé praxe, kterou v nemocnici vykonávají, přišli navštívit pacienty a klienty nemocnice. Do akce s názvem Velikonoční přání seniorům se zapojili tři chlapci a dvě dívky. Ti chodili za pacienty s pomlázkou a rozdávali pacientům velikonoční přáníčka a perníčky, které dodala Mateřská škola Akátová.

„Akce Velikonoční přání seniorům je jedna z řady aktivit, které se v nemocnici organizují a my jako škola v rámci dlouhodobé a výborné spolupráce se pravidelně těchto akcí účastníme. Jsem velmi ráda, že naše spolupráce funguje a naši žáci můžou poznávat nemocniční prostředí a personál i během těchto aktivit. Je moc důležité, že právě při těchto akcích se zdokonalují v komunikačních technikách a dovednostech a hlavně se učí nejenom naslouchat, ale vhodně mezigeneračně komunikovat se seniory, což není vždy pro mladé lidi jednoduché. Účast na akcích v nemocnici je mezi žáky velmi oblíbená a jedná se o příjemné zpestření nejenom pro ně, ale hlavně pro pacienty a personál nemocnice,“ říká zástupkyně ředitele Agel na Střední zdravotnické a Vyšší odborné škole zdravotnické Karin Delongová.

Velikonoční tvoření v nemocnici.Zdroj: Agel

Klienti sociální služby byli touto milou aktivitou žáku velmi překvapení a potěšení. Vzhledem k epidemiologické situaci, která nepovoluje v nemocnici návštěvy, byla velikonoční nadílka velmi příjemná a zlepšila všem zúčastněným náladu.