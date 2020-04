„Samozřejmě byli rádi a hned druhý den jsme nastoupily,“ vzpomíná učitelka odborných předmětů na Střední zdravotnické škole v Karviné, která zároveň pracuje jako zdravotní sestra.

Spolu s kolegyní Evou Juřenovou tak pracovaly doslova v první linii. Ve vstupní části nemocnice měřily příchozím lidem teplotu, kontrolovaly odstupy, poskytovaly informace, kam mají jít,která ambulance funguje, která ne. „Prostě jsme dělaly, co bylo v tu chvíli potřeba,“ vypráví.

Ovšem pomoc nemocnicích v časech pandemie nenabídly jen zkušené sestry. Spolu s nimi v nemocnicích v Havířově, Třinci a Karviné-Ráji pomáhalo dohromady okolo 50 studentek 4. ročníku karvinské zdravotnické školy.

„Jestli jsme měly strach, že se nakazíme? To víte, obavy máte vždycky, ale jsme zdravotní sestry, takže si to nepřipouštíte, nebo nesmíte připouštět. Každý věží, že on se nenakazí,“ říká žena, která na zdravotní škole učí odborné předměty: ošetřovatelství, somatologie, první pomoc a další.

Zatímco studentky mají za výpomoc od nemocnice slíbenu finanční odměnu a započtenou praxi, sestřičky, resp. Učitelky, pomáhaly zadarmo.

„O sebe jsem se tolik nebála, jako o ty holky. Aby se nenakazily. Teď je tam jezdím kontrolovat, a musím říct, že si vedou skvěle. Jsou moc šikovné. Navíc mají praxi k nezaplacení,“ usmívá se učitelka ze Stonavy.

Zatímco praktikantky budu končit, protože se musí věnovat přípravě k maturitě, Zuzana Babiánková je v tuto chvíli s vedením havířovské nemocnice domluvená, že tam bude do konce dubna a pak se uvidí, co dál.