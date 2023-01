Ve výčtu trestných činů má devětatřicetiletý muž do doby svého zadržení sedm vloupání do různých objektů – do sklepů v bytových domech, do bytů, ale i rodinných domů, kam měl vniknout po vypáčení sklepních oken a následném rozbití dveří do obytných prostorů.

Pokus o únos chlapce v Bystřici? Oznámení se nepotvrdilo, uklidňuje policie

„Překážkou pro něj neměla být ani přítomnost některých obyvatel, které viděl spát, nebo je slyšel mluvit v jiných místnostech.

Z míst, která za účelem krádeže navštívil, bral vše, na co přišel - počítač, mobilní telefon, klíče od aut, alkohol, peněženku s doklady, finanční hotovostí a platební kartou, ale třeba také dětskou stavebnici nebo plastovou židli.

„Celková hodnota odcizených věcí byla vyčíslena na více než 20 tisíc korun. Škoda poškozením, kterou měl způsobit při násilném vniknutí, přesáhla 21 tisíce korun,“ dodala policejní mluvčí.

V MS kraji roste kriminalita. Policie: s příchodem Ukrajinců to nesouvisí

Muž s kriminalisty spolupracoval, svou trestnou činnost nepopíral. „Přesto, že sliboval, že již krást nebude, kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, což soudce vzhledem k jeho trestní minulosti akceptoval,“ dodala Vlčková. V případě odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.