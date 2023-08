Už několik měsíců hledají městští zastupitelé v Českém Těšíně odpověď na otázku, zda dát zelenou vzniku nového zábavního podniku ve městě, a sice kasinu v hotelu Piast.

Radnici totiž už loni oslovil investor s projektem na otevření kasina právě v prostorách hotelu Piast. Aby takový podnik mohl ve městě legálně fungovat, muselo by město kromě jiného změnit obecní vyhlášku o zákazu provozování hazardních her a výherních automatů, která platí od roku 2015.

Majitel hotelu Piast, albánský podnikatel Eshref Merdjani, si myslí, že existence a provoz kasina by generovaly další peníze i pro další místní podnikatele. „Škodné by nebylo ani město, ročně by z provozu kasina získalo desítky milionů korun,“ říká Eshref Merdjani, který ve městě žije a podniká už bezmála 30 let.

Jak vznikl nápad na zřízení kasina v jednom z nejstarších hotelů v české části města?

Musím přiznat, že s tím nápadem jsem přišel já. Celé to vzniklo tak, že když se do našeho hotelu přijel podívat můj známý z Prahy, svěřil jsem se mu s tím, že bych si tu dokázal představit luxusní kasino. No a on na to reagoval tím, že zná někoho, kdo by to byl možná ochoten zafinancovat. Když pak ti lidé přijeli, moc se jim ty prostory líbily. A tak se věci daly do pohybu.

Eshref Merdjani, majitel hotelu Piast v Českém Těšíně.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Předpokládám, že víte, že ve městě platí obecní vyhláška, která zakazuje provozování výherních automatů a hazardních her…

Samozřejmě, že to vím. Také se mě na to investor ptal, zda město takový podnik povolí. Proto jsme iniciovali a absolvovali dvě schůzky přímo na radnici, kde jsme se snažili lidem z vedení města vysvětlit, o co v tomto projektu jde. Že tu nechceme otevřít obyčejnou hernu, ale kasino na úrovni pro lidi, kteří mají peníze a jistotu společenskou úroveň. Hlavně tedy mimotěšínskou a zahraniční klientelu. Já sám hernu ve městě nechci. Kasino, které by tu mohlo vzniknout, je ale jiná liga. Jednalo by se o pravidelné turnaje v pokeru. To se snažím lidem z města říci.

A jak se vám to daří?

Moc ne. První schůzky jsme měli ještě se starým vedením města, ale po jarním „převratu“ na radnici a nástupu nového vedení se nám ta jednání trochu zadrhla a moc se nehýbou.

Nebude to třeba tím, že takový podnik nikdo v Českém Těšíně nechce?

Nevím, možná na tom něco bude.

Na sociálních sítích, ale nejen tam, se při informaci o tomto projektu, hned psalo o tom, že se zvýší kriminalita, že tam budou utrácet peníze patologičtí hráči a lidé, kteří pobírají sociální dávky.

Je fakt, že při těch našich prezentacích padala slova o prostituci, zlodějích a zvýšené kriminalitě. Tak to ale není. Veškeré dění v takovém podniku je pod dohledem kamer, o kriminalitě se v tomto případě nedá vůbec mluvit. To je jedna věc. A za druhé, do takovéhoto podniku se jen tak nedostanete. Vstup je po předložení občanského průkazu, musíte být registrován, platí se vstupní poplatek v řádu stokorun a nutné je také dodržovat předepsaný dresscode. V teplákách ani kraťasech vás tam nepustí. Kasino tohoto typu není obyčejná herna, kam může přijít kdokoli. Je to podnik na úrovni pro lidi, kteří mají peníze a hrají, protože je to součástí jejich životního stylu.

To zní velmi vznešeně a sebevědomě. Vypadá to, že investor si je evidentně jistý, že bude mít dostatek klientů pro takový projekt.

Na milion procent. Jsem přesvědčen, že pokud nám město umožní projekt Grand Arena Piast uvést do života, nebude litovat. Chápu, že tomu každý nemusí hned porozumět, a je třeba to lidem, kteří o tom budou rozhodovat, všechno detailně vysvětlit. Jsem si vědom také toho, že je tu protitlak místních vlivných podnikatelů, kterým se tento projekt nemusí líbit. Ale opakuji, tady nejde o mě, ale o město, které může mít něco, co jistá skupina lidí vyhledává a málokdo jim to může nabídnout. Český Těšín má skvělou strategickou polohu na hranici, vynikající dopravní dostupnost a měl by z toho těžit. A proto může být takový podnik hvězdou, o které se bude všude mluvit.

A jaký konkrétní přínos by podle vás z takového podniku mělo město?

Především peníze. Ale nejen ty. Pokud bude kasino fungovat, město z jeho provozu získá na zákonných poplatcích až 35 milionů korun ročně do obecní kasy. Tedy peníze, které lze využít třeba na investice. V kasinu dokonce může najít práci až padesát lidí. Navíc firma, která by podnik provozovala, by měla sídlo ve městě a daně by tedy odváděla tady. To ale není všechno. V případě, že se v kasinu budou pořádat pravidelně pokerové turnaje, a s nimi se počítá, budou do města přijíždět desítky, stovky hráčů, kteří musí někde bydlet a stravovat se, což je zase dobrá zpráva pro majitele hotelů, penzionů, restaurací, a podobně. To jsou další peníze.

Jakou roli v tom projektu hrajete vy?

Já jsem majitel hotelu. A co mě zajímá, je plně obsazený hotel lidmi, kteří sem budou jezdit hrát, bydlet v hotelu a utrácet. S tím ale souvisí to, že přízemní část budovy, kde by mělo být kasino, vyžaduje rekonstrukci, která spolkne asi 15 milionů.

A tu zaplatí kdo?

Investor.

A pokud ten projekt nevyjde? Pustíte se do rekonstrukce na své náklady?

To určitě ne.

Stále mluvíme o investorovi. Prozradíte, kdo to je?

Nevím, zda je vhodně o něm mluvit bez něj. Mohu snad říci tolik, že je to firma z Prahy, která má licenci na provoz kasina v Aši a v Lichtenštejnsku, vlastní několik čerpacích stanic, nákupní centra a řadu nemovitostí. Není to tedy žádná malá firma, ale lidi, kteří vědí, proč to dělají. Jen v Těšíně chtějí proinvestovat 250 milionů korun.

Na vybudování kasina?

Nejen. Pokud by se projekt realizoval, jsou připraveni provést celkovou rekonstrukci hotelu Piast, která by spolkla až 50 milionů korun. Navíc jsou připraveni vybudovat naproti hotelu parkovací dům, aby hosté měli kde parkovat. Počítá se také s tím, že by toto parkoviště přes den sloužilo veřejnosti. Investor je navíc ochoten participovat na vybudování parkovacího domu v Tovární ulici, o jehož stavbě uvažuje město, a spolufinancovat nějaké další investice ve městě.

V jaké fázi je celý tento projekt?

Na tahu jsou teď zastupitelé, kteří by měli vyvolat diskuzi o změně vyhlášky. Bez toho to nepůjde. Vše jde ale na můj vkus hrozně pomalu. Snad se něco pohne v září, kdy budou jednat zastupitelé.

Co na to investor?

Dochází mu trpělivost a mám pocit, že pomalu od toho projektu ustupuje. Kromě toho má nabídky z Karviné, Třince a Frýdku-Místku. Ale co vím, moc jinam nechtějí, protože jim jde o prostory, které může nabídnout náš hotel. Tak uvidíme.