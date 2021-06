Centrum Bohumína se díky investicím města mění tak, aby cestování v nejfrekventovanějších místech bylo pohodlnější a bezpečnější. „Aktuálně v prostoru před železničním nádražím budujeme nový dopravní terminál, do nějž se po jeho dokončení soustředí veškerá veřejná doprava. Vzniká tu kruhový objezd, nové chodníky, krátkodobá i dlouhodobá parkovací stání a systém cykloboxů. Na tyto práce chceme v příštím roce navázat úpravou lokality u autobusového stanoviště. Kromě dvou supermarketů, do nichž denně míří stovky lidí, se tu letos otevřelo i nové obchodní centrum s osmi prodejnami. Dopravní vytíženost je tu enormní,“ vysvětluje starosta Bohumína Petr Vícha.

Projekt počítá s přestavbou pravé strany ulice 9. května. „Naproti supermarketu Penny vznikne autobusový záliv pro příměstskou linku mířící do Ostravy. Na tento záliv naváže společná komunikace pro chodce a cyklisty v šířce tři metry. Ta povede až k novému nákupnímu centru. To už v předstihu ve spolupráci s městem rozšiřuje úsek chodníku po odbočku do Rafinérského lesíku, abychom na něj mohli navázat. Lidé se tak pohodlně dostanou až do obchodní zóny,“ přibližuje místostarosta Bohumína Lumír Macura. Původní záměr pokračovat ve výstavbě chodníku až k prodejně Kaufland narazil na neochotu majitele pozemku. „Jde o soukromou plochu, jejíž vlastník s námi nekomunikuje. Město nemá nástroje, jak zajistit přístupový chodník až k tomuto supermarketu, přestože lidé by takovou variantu uvítali,“ dodává.

Stavební úpravy v okolí autobusového stanoviště v Bohumíně.Zdroj: Pavel Čempěl

Dopravní situace v okolí autobusového stanoviště není už delší dobu ideální. „Cyklisté najíždějí na chodník, který je nyní úzký, pletou se tam chodcům a je štěstí, že dosud nedošlo k žádnému vážnému střetu. Cestujícím, kteří vystoupí z autobusu, zase chybí přechod pro chodce. Ten vybudujeme za supermarketem Penny v místě, kde lidé plynule navážou buď na trasu k novým obchodům, nebo propojkou na sídliště Sv. Čecha,“ popisuje Macura s tím, že realizace projektu se neobejde bez kácení. „Dolů půjdou menší náletové dřeviny, pokácet budeme muset i několik vzrostlejších stromů, za něž zajistíme náhradní výsadbu,“ upozorňuje místostarosta.

Autobusové stanoviště, které dlouhá léta sloužilo jako dopravní uzel pro příměstskou dopravu, se promění v záchytné parkoviště. Zůstane tu pouze jedna zastávka, kterou bude využívat převážně ostravská linka, částečně pak spoje do Havířova či Orlové. Cestující místo něj budou využívat nový přestupní terminál u vlakového nádraží. Úpravy prostoru nedaleko nákupní zóny jsou ve fázi projekční přípravy, se samotnou realizací a dokončením prací se počítá v příštím roce.