Co bude s monumentem, který stojí na náměstí Republiky v Havířově, zatím úplně jasné není. Téměř tři tisíce Havířovanů se v anketě vyslovily pro jeho odstranění, když už se má náměstí předělávat. Autor Kyvadla, přesněji Brány s kyvadlem a pramenem, sochař a designér Stefan Milkov však pohnutky města nechápe. Deníku na toto téma poskytl rozhovor.

Havířov, náměstí Republiky čeká rekonstrukce. Lidé mají rozhodnout, zda tam chtějí zachovat kyvadlo. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Co říkáte debatám o osudu vašeho díla v Havířově?

Neříkal bych tomu "osud", ale spíše jde o neobvyklou snahu a rozhodnutí současných představitelů Havířova. V minulosti se sice také bouraly sochy, ale to byly politické pomníky např. po změně režimu v roce 1989. Toto dílo je ideově čisté. Pokud je něco osudem, jak říkáte, uměleckých děl ve veřejném prostoru, pak je to, že jsou v očích občanů vždy kontroverzní. Nikdy se nebudou líbit nebo vyhovovat všem. Takové dílo neexistuje. Když jsou reakce lidí padesát na padesát, dá se mluvit o úspěchu díla. Proto nejvhodnější návrh díla k realizaci vybírá ve veřejné soutěži odborná porota a na její doporučení zástupci města. Kdyby se měla vždy organizovat občanská anketa, obávám se, že by se nerealizovalo nic a bourala by se celá řada soch ve veřejném prostoru. Této ankety, o které ani nevím, jak technicky probíhala, se zúčastnilo 6,9 procenta občanů Havířova. Z mého pohledu je tedy účelová a není ani legitimní k rozhodnutí o takovém radikálním řešení. A když jsem sledoval reportáž z vyhlášení ankety, kterou mi poslal váš kolega z jiného média, většina dotazovaných v reportáži se vyjadřovala pro zachování díla, takže jsem i věřil, že to dopadne dobře.

VIDEO: Při fandění vyhládne. Za kolik se v Havířově na hokeji občerstvíte?

Zažil jste už někdy, že by municipalita (nebo obecně objednatel nějakého uměleckého díla) po čase nějaké vaše dílo, či dílo někoho z vašich známých umělců, nechala z nějakého důvodu odstranit?

O takovém případu nevím, ani zde ani snad v kontextu Evropy a Havířov si v tomto asi ponese bohužel velmi nelichotivé prvenství.

Nemrzí vás, že vaše invence, práce a námaha, kterou jste pro tuto havířovskou zakázku odvedl, bude mít takový osud?

Samozřejmě mne to velice mrzí. Byl jsem tehdy hrdý na to a moc mne těšilo, že můžu realizovat v této ojedinělé formě a měřítku dílo ve svém rodném kraji. Byla to velmi náročná a dlouhá práce. A věřil jsem tomu, že občané Havířova si na Bránu zvykli a přijali ji za svou jako dominantu náměstí a místo setkávání a že se stala součástí města.

Půjde legendární kyvadlo v Havířově k zemi? Obyvatelé města, rozhodněte

Neznám podrobnosti smlouvy, na základě které si Havířov nechal před 20 lety vaše dílo objednal, ale napadá mě: není ve smlouvě nějaká ochranná lhůta, po kterou se město (nabyvatel, zákazník) zavazuje dílo nechat na určeném místě, v tomto případě na náměstí Republiky? Nebo si s ním může nakládat dle libosti?

Dílo bylo navrženo a realizováno vizuálně a technicky pro toto konkrétní místo - náměstí. Byl to v konstrukci a založení staticky náročný projekt a nedovedu si představit a ani není možné, aby se s ním nějak manipulovalo. Město je sice majitelem díla, ale já mám k němu autorské právo. Majitel tedy nemůže dílo zničit, zákon mu umožňuje jej pouze eventuálně bez jakéhokoliv poškození bezpečně uložit, aby nedošlo úhony. Takže nevím, jak by se to mohlo v tomto případě uskutečnit.

PŘEHLEDNĚ: Kde v Havířově přezujete na zimní pneumatiky? Servisy čekají nával

Vzpomenete si, kolik město tehdy za vámi zhotovené dílo zaplatilo?

Nevím to již přesně, ale myslím,že to bylo asi šest miliónů korun. Když si představím další náklady na demontáž a uskladnění, jsem přesvědčen, že by bylo z mnoha důvodů, i z ekonomického hlediska mnohem rozumnější v rámci rekonstrukce náměstí, za nepoměrně nižší náklady dílo zrestaurovat a uvést do podoby, jak jsme jej navrhli a realizovali. Tedy aby bylo čisté, funkční a atraktivní. Každé umělecké dílo vyžaduje pravidelnou údržbu, což se během let i přes naše několikeré upozornění (a nabídky, že dílo autorsky zrestaurujeme) tady evidentně nedělo, ačkoliv je to povinností majitele. Je to uvedeno a podepsáno městem i v předávacím protokolu k dílu.

Lidé si také stěžovali, že je dílo nefunkční…

To, že si lidé stěžují, že je to špinavé, že voda netryská a tak podobně, chápu. Mě se to taky dotýká, ale to je přece špatnou vizitkou města a toho, jak se stará o svůj majetek a nikoliv samotného díla. A to, že se má dílo raději odstranit, je pak vizitkou toho, jak hodlá město špatně hospodařit. Nežli se starat a udržovat, tak raději odstranit a zbourat umělecké dílo je také bezpochyby velmi nekulturní a bezohledný čin a patří jistě do úplně jiné kategorie, než zbourat nějaký polorozpadlý dům, aby uvolnil místo novému. Nehledě k tomu, že se objektivně jedná o v době vzniku ojedinělou realizaci, jak vizuálně a technicky, tak měřítkem.

Havířov: Staré šumbarské sídliště řídne, Heimstaden posílá k zemi další domy

Informoval vás někdo z Havířova o tom, že zvažují, že vaše dílo v krátké budoucnosti odstraní?

Absolutně nikoliv! Mně, jako Stefana Milkova nekontaktoval nikdo, dokonce ani na naše nabídky opravy a upozornění na špatnou údržbu díla jsme nikdy neobdrželi žádnou odpověď. Tak je to i nyní, kdy se jedná o eventuální odstranění mého významného autorského díla. Čekám tedy, kdy a zdali se tak vůbec stane, abych měl možnost případně také oficiálně na tuto situaci reagovat.