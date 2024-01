Možná je to tím, že pracuje jako stevardka v pendolinu a je na krizové situace školená. Každopádně, když cítila, že vlak prudce brzdí, duchapřítomně se zapřela o sedadlo a pevně se držela. Možná si tak Kateřina Cyříková, která ve středu ráno cestovala vlakem, který u Dolní Lutyně narazil do kamionu, zachránila život.

Karviná, svědkyně nehody vlaku a kamionu v Dolní Lutyni. | Video: Deník/Tomáš Januszek

„Jela jsem do Bohumína do práce a seděla ve vagonu hned za lokomotivou. Najednou jsem ucítila, jak vlak prudce brzdí, a pak přišel náraz," líčí žena, která byla přímým účastníkem středeční vlakové tragické nehody v Dolní Lutyni na Karvinsku redaktorovi Deníku.

VIDEO: Srážku vlaku a kamionu v Dolní Lutyni nepřežil strojvedoucí, 20 zraněných

"Uslyšela jsem praskot skel a začala vypadávat okna. Vznikla panika. Vagon se nahnul napůl doleva, ale nepřevrátil se. Lidi se snažili opustit vlak, protože nevěděli, jestli třeba nezačne hořet,“ vybavuje si dvaatřicetiletá žena z Karviné okamžiky nehody krátce před šestou ranní.

Kateřina Cyříková jela ve středu ráno vlakem, který narazil do kamionu. Má několik zranění. 24. ledna 2024.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Ještě před nárazem se snažila zaklínit a držet, aby se neudeřila do hlavy. „Přesto jsem skončila s hlavou pod sedačkou. Paní, která seděla vedle mě, začala panikařit, protože si myslela, že jsem zemřela, když jsem měla hlavu pod sedačkou,“ vypráví asi čtyři hodiny po nehodě ještě otřesená Kateřina Cyříková.

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Ve vagonu prý propukla panika a nejen ona se snažila někam telefonovat, jenže marně, nebyl signál. „Fungoval akorát messenger, tak jsem volala bratrovi, kterého jsem vzbudila a řekla mu, co se stalo. Ten okamžitě volal záchranku, aby tam poslali pomoc. Operátorka mu po telefonu řekla, že tam nemá nic hlášeného, že tam nikoho posílat nebude, tak jí zopakoval, kde se to stalo, a na operátorku naléhal, ať tam někoho pošle, že je tam spousta zraněných. Asi po minutě mu paní řekla, že jí to naskakuje a že na místo posílá pomoc,“ líčí Kateřina Cyříková.

Hromada kamení v Horní Suché zaujala muže. Tak odvezl skoro dvě stě tun

Ona sama se při nárazu zranila. „Průvodčí chodil a ptal se nás na zranění a podle toho nás záchranáři rozdělovali. Mě odvezli mezi prvními, protože jsem nemohla dýchat, mám naražená žebra, vykloubený loket, rozseknutý ret, monokl. Všechno mě bolí,“ popisuje žena.

Nehoda na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku se odehrála se středu 24. ledna ráno. Vlak zde narazil do kamionu na kolejích, strojvedoucí zemřel, dvacet lidí je zraněných. Škoda je asi 37 milionů korun.