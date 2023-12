Přečin obecného ohrožení z nedbalosti. Tak policisté uzavřeli po více jak roce vyšetřování nehody kolotoče s několika zraněnými, ke které došlo v sobotu 3. září 2022 v rámci akce Havířovské slavnosti.

Havířovské slavnosti přerušila nehoda kolotoče se zraněními, Havířov, 3. září 2022. | Video: Deník/Tomáš Januszek

"V sobotu 3. září 2022 po patnácté hodině došlo v Havířově k neočekávanému a nekontrolovatelnému pohybu řetízkového kolotoče. Zraněno bylo osmnáct osob. Jednalo se o výjimečný a obtížný případ, který vyžadoval zvláštní vědecké posouzení. Příslušným znalcům z různých oborů zabývajících se technickým stavem atrakce byly na základě jejich žádosti opakovaně prodlužovány lhůty k posouzení," uvedla k případu nehody kolotoče z Havířovských slavností pro Deník mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.

Rok po úrazu z kolotoče na Havířovských slavnostech. Žena přišla nejen o práci

Výsledný závěrečný znalecký posudek čítá celkem sto dvacet stran a další desítky stran jsou obsaženy v přílohách. Do doby doručení posudků strávili kriminalisté množství hodin při výsleších poškozených i svědků, vyhodnocování kamerových záznamů i dalších indicií.

"V minulém týdnu, po zhruba patnácti měsících důsledného a důkladného prověřování všech okolností, obvinili havířovští kriminalisté dva muže ve věku 54 a 50 let ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti," doplnila pro Deník mluvčí policie.

Nehoda se odehrála v sobotu 3. září 2022. Záchranáři zasahovali na místě u čtrnácti osob, z nichž bylo šest dětí. Další lidé pak dorazili do nemocnic "po vlastní ose".

Sestry nasedly na osudný kolotoč. Mohly jsme dopadnout hůř, vzpomínají

"Na místo vyjelo pět týmů – dva lékařské a tři zdravotnické, a to ze základen Havířov, Karviná a Ostrava. První posádka byla u zraněných za čtyři minuty od přijetí výzvy k zásahu. Všichni byli v době zásahu při vědomí a mimo přímého ohrožení života. Utrpěli převážně lehká nebo středně těžká poranění, převážně v oblasti končetin. Dva pacienti byli zraněni těžce. Po provedeném třídění a poskytnutí přednemocniční neodkladné péče bylo devět zraněných transportováno do nemocnice v Havířově, čtyři pak do Fakultní nemocnice v Ostravě. Jeden zraněný byl ošetřen na místě události, jeho přeprava do zdravotnického zařízení nebyla nutná," uvedl tehdy k nehodě kolotoče v Havířově mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová tehdy uvedla, že v jejich péči je sedm lidí, z toho tři děti. "Čtyři k nám přivezly sanitky. Tři dorazili po vlastní ose," řekla. Humpl uvedl, že takové situace se u hromadných neštěstí stávají. "Může se stát, že někdo zraněného naloží do auta a odveze do nemocnice, aniž čekají na záchranáře," vysvětlil. Mluvčí havířovské nemocnice Irma Kaňová potvrdila, že v jejich zařízení bylo celkem devět zraněných. "Sedm jsme už propustili do domácího léčení. V nemocnici zůstali dva," uvedla.

V Liberty Ostrava je kritická situace. Huť je bez energií, začala odstávka...

K nehodě došlo v rámci akce Havířovské slavnosti na ploše pro kolotoče a další atrakce, hned vedle hlavního areálu, kde se konal kulturní program akce. Jednalo se o atrakci Rotating Tower, což je extrémní verze řetízkového kolotoče vysoká okolo čtyřiceti metrů.

"K pádu kolotoče nedošlo, ale účastníci atrakce se měli vlivem roztočení kolotoče v jeho dolní části zranit o zábradlí a o věci umístěné na zemi u atrakce," popsali před rokem policisté během vyšetřování.