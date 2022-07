Z našich statistik nedovolených jízd, tedy případů, kdy vlak mine návěstidlo zakazující jízdu, lze vyčíst, že za loňský rok bylo takových případů u vlakových vlakových souprav 114 a u posunu 59. O rok dříve to bylo 102 případů u vlaků a 51 u posunu. Statistiky počtu nedovolených jízd včetně následné srážky nebo vykolejení máme na našem webu v sekci mimořádné události. Jsou tam ale všechny případy, ne jen ty, kdy vlak odjede ze stanice, ale třeba i když projede návěstidlo na trati, případně návěstidlo vjezdové.

A pokud jde o nejčastější příčiny takových události, které to bývají?

Obecně platí, že z hlediska příčin mimořádných událostí jednoznačně vede nepozornost. Strojvedoucí může být rozptýlen například řešením technického problému drážního vozidla, pohybem osob v kolejišti, nebo si například neuvědomí, že návěst „Stůj“ byla předvěšena předchozím návěstidlem, respektive že se na dané koleji nachází ještě například cestové návěstidlo.

V Bohumíně se srazilo pendolino s posunovou lokomotivou. Strojvedoucí nepřežil

A co další příčiny?

Další skupinou jsou nedobrzdění, kdy kvůli nesprávné technice jízdy dojde k projetí návěstidla. Nezřídka se také stává, že strojvedoucí převezme návěst návěstidla sousední koleje. Tyto případy jsou o to nebezpečnější, když si strojvedoucí následně nezkontroluje návěst na návěstidle u své koleje poté, co se k němu přiblíží, a pokračuje v jízdě s vědomím, že jede na návěst dovolující jízdu. Další skupinou je projetí návěstidla v důsledku nedorozumění při posunu mezi členy posunové čety. Chybná komunikace může sehrát u mimořádné události zásadní roli. Ostatních případů je minimální počet. Jsou to takové, k jejichž vzniku přispěly adhezní podmínky, technická závada na drážním vozidle nebo například neotevření spojkových kohoutů potrubí průběžné brzdy mezi drážními vozidly.

Další pondělní železniční nehoda na Karvinsku: v Dolech smetly lokomotivy auto

A v případě z pondělního rána?

V případě z pondělního rána možná chyboval strojvedoucí. Ale tak tomu není vždy. Příčina vzniku mimořádné události není pokaždé jen na straně strojvedoucích, ale i jiných zaměstnanců, například ostatních členů posunové nebo vlakové čety. Těchto případů bylo v roce 2021 celkem 13, o rok dříve 12, tedy zhruba 8 procent tohoto typu mimořádných událostí.