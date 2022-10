Nižší hranici drží Restaurace U Rady. „Tankovou plzeň jsme z jarních 51 korun a letních 53 korun museli zdražit na stávajících 55 korun. Naše marže je pořád stejná, pivo ale nakupujeme dráž. Dříve pivovar zdražoval jednou ročně, letos už potřetí,“ zní z vyhlášené restaurace v centru města.

Ostrava: stálý úbytek lidí. Proč jich ve městě pro půl milionu žije 280 tisíc

Jen o kousek dál, v restauraci Slezska P.U.O.R., stojí plzeň z tanku sice stále ještě 54 korun, tedy méně, přibližně v polovině listopadu ale podraží na 58 korun. „Záleží, jak rychle stihneme vytisknout nové jídelní lístky. Pivovar totiž od 1. října opět zdražil pivo o víc než dvě koruny, kvůli energiím a inflaci jsme museli do výsledné ceny něco přidat i my,“ říká provozní Martin Košťál, podle něhož hosté znatelně neubývají. Prozatím. „Myslím si, že to teprve přijde. I dodavatelé, kteří nám vozí pivo, říkají, že tam, kde jezdili dvakrát týdně, jezdívají teď už jen jednou týdně,“ komentuje nelehké časy provozní „puorky“.

350 metrů, rozdíl 19 korun

Například v Plzeňské tankovně Viktorce v Ostravě-Porubě pak plzeň stojí 59 korun, což je o dvě koruny víc než na jaře. Stále jsme se však nedostali k podnikům s nejnižší a nejvyšší cenou plzně v Ostravě. Ve Šnytárně na Sokolské třídě, která sice není tankovnou, ale kvalitním zařízením a správnou péčí rozdíl smývá, je plzeň k mání za sotva uvěřitelných 44 korun! Levnější plzeň mezi vyhlášenými podniky v Ostravě nenajdete. „Receptem je tvrdá práce a dennodenní odříkání, je to ale složitější mechanismus a roli hraje spousta proměnných,“ říká lišácky Miroslav Hudeček ze Šnytárny.

Pocta legendárnímu Ivanu Lendlovi. Nejslavnější Ostravák má svou pamětní desku

Nejdražší plzeň si pak hosté mohou dát v Radegastovně na Masarykově náměstí, kde je k mání za 63 korun, paradoxně také ne tanková, ale sudová. Je tam však okrajovým pivem. „Není to tak, že bychom nakupovali pivo dráž, patříme ostatně také pod Prazdroj, jde však o to, jaký máte obratový bonus a kolik vám dá pivovar zpět z každého vyčepovaného hektolitru piva,“ vysvětluje majitel Radegastovny na náměstí Jiří Zajíček. „Velkoodběratel má vyšší obratové slevy, naším pivem číslo jedna je ale Radegast, proto menší obratové slevy plzně musíme kompenzovat vyšší koncovou cenou,“ dodává Zajíček, který pivo napříč značkami zdražoval o sto procent víc než sám pivovar. „Protože v lednu jsme za elektřinu platili 35 tisíc korun, v únoru 96 tisíc a nyní 208 tisíc! Je to horší než covid,“ zoufá si provozovatel.

Kolik stojí plzeň jinde?

Také jinde v regionu stojí plzeňské pivo ve vyhlášených podnicích obdobně. A všude se zdražovalo. „Plzeňské pivo jsme museli zdražit z jarních recesních 49,90 přes 54 až na stávajících 57 korun,“ říká majitel opavské restaurace Plzeňky Vlastimil Arleth, kde pivo zdražilo za rok a půl (stejně jako například v ostravské „puorce“) o 11 korun. „Ve městě jsme vždy měli nejvyšší cenu piva, jsme zkrátka Plzeňka s poctivým plzeňským pivem. Jarní akce s cenou 49,90 koruny byla krátkodobá recese,“ připomíná kuriózní počin.

Hyenismus! Z hrobu ostravského policisty Pavola Kikloše někdo ukradl medaile

Stejná je cena i v havířovské restauraci U Příborů. „Zdražovali jsme z 54 na 57 korun, je v tom promítnuto už i říjnové zdražení pivovaru. Věřím, že přinejmenším do konce roku je to už finální cena. Důležité je, že na počet hostů to nemá vliv,“ zdůrazňuje pochopení štamgastů majitel Vojtěch Příborský.

Jen pro porovnání, Radegast v Ostravě (Radegastovna na náměstí) stojí 46 korun a například cena Ostravaru (Ostravarna U Jubilejní) je 44 korun.

Kolik stojí plzeňské pivo v Ostravě?Šnytárna – 44 korun



Slezska P.U.O.R. – 54 korun (od listopadu 58 korun)



Restaurace U Rady – 55 korun



Plzeňská tankovna Viktorka – 59 korun



Radegastovna na náměstí – 63 korun



Mimo Ostravu



Restaurace U Příborů (Havířov) – 57 korun



Restaurace Plzeňka (Opava) – 57 korun