Policistům z oddělení obecné kriminality v Orlové se podařilo dopadnout čtyřiadvacetiletého lupiče a násilníka, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a zvlášť závažného zločinu loupeže.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Trestnímu stíhání a dopadení předcházela spolupráce kriminalistů s policisty obvodního oddělení, místní znalost a desítky hodin strávených při vyhodnocování získaných stop a poznatků všech zainteresovaných policistů,“ informovala policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Na co policisté přišli? Během dvou týdnů měl mladý muž v šesti případech odcizit zboží z obchodů v Orlové, přičemž jeden z nich „navštívil“ v jeden den pro jistotu hned dvakrát. Do prodejen vstupoval za běžného provozu, z regálu poblíž vchodu odcizil zboží a co nejrychleji bez placení zmizel.

Předmětem jeho zájmu byly holicí strojky, náhradní břity nebo tablety do myčky, které, jak později uvedl kriminalistům, „pod cenou“ prodával náhodným osobám.

Začátkem března přitvrdil. V noci měl jinému mladíkovi strhnout z ramene pánskou tašku s doklady a finanční hotovostí a poté z místa utekl. Okrádání osob se mu asi zalíbilo, neboť hned následující den si vyhlédl seniora, na něhož dokonce použil násilí. Když šel senior z obchodu, fyzicky jej napadl. Poškozený po úderech upadl na zem, ale tašky, ve které měl kromě nákupu také peněženku s finanční hotovostí, platební kartu a osobní doklady, se nehodlal jen tak vzdát. S útočníkem se o ní přetahoval, nakonec mu ji ale lupič vytrhl z ruky a utekl.

„Obviněný muž se k trestné činnosti doznal, s kriminalisty spolupracoval. Uvedl, že je v tíživé životní situaci, nemá žádný příjem ani bydlení. Aby se nesnažil vyhnout trestu či trestnou činnost neopakoval, cestou státního zástupce podali kriminalisté podnět na jeho vzetí do vazby, což soudce akceptoval. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ doplnila Daniela Vlčková.