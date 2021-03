Když nemůžeme kvůli covidu zpívat společně, zvládneme to alespoň virtuálně. Podobných výzev jsou na internetu dost možná už stovky.

„Dostal jsem se k tomu v květnu minulého roku přes jeden odkaz na Internetu, přihlásil se a takto to začalo. Od té doby jsem poslal asi 30 nahrávek do podobných sborů po celém světě,“ říká Jan Kohut.

Například v písni You'll Be In My Heart od Phila Collinse si on-line zazpíval s podobně nadšenými lidmi ze Spojených států amerických, Kanady, Peru, Walesu či Německa.

Virtuální sbory spojuje internet. Autor výzvy rozešle přihlášeným lidem materiály k nastudování písniček. Ti se je pak naučí, nahrají doma s pomocí mobilu, tabletu, PC nebo kamery, a odešlou po internetu. Autor výzvy videa smíchá, vytvoří klip a ten zveřejní zpravidla na sociálních sítích.

„Inspirovalo mě to taky k vytvoření vlastního sboru, chtěl jsem to zkusit. "Moji" členové se rekrutují převážně ze zahraničí, snad by se přidalo i pár Bohumíňáků,“ dodává Kohut.