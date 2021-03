Dojde i na opravu výtluků, kterých radnice eviduje aktuálně zhruba desítku. Práce začnou v druhé polovině března a potrvají do května.

Jako první přijde na řadu strojové čištění vybraných ulic a chodníků. Nánosů bláta a posypového materiálu se zbaví i frekventované cyklopruhy a cyklostezky. „Máme v plánu zahájit strojové čištění v druhé polovině března. Čekáme jen na vhodnější počasí. Před zimou stroje zazimováváme, aby obsah vodní náplně nezpůsobil škodu na zařízeních. Použít je můžeme až ve chvíli, kdy nemrzne, což zatím v noci neplatí,“ vysvětlil ředitel technických služeb BM servis Marek Pieklo. Městská společnost, která se ve městě stará o pořádek a odpady, navíc v těchto dnech bojuje s nedostatkem pracovních sil. Řada zaměstnanců je kvůli covidu v karanténě.

Město už sestavilo harmonogram blokového čištění. To bude probíhat tradičně každé pondělí, a to od 28. března do 17. května. Důkladnou očistou projde 24 úseků a Bohumín bude opět postupně vyzývat řidiče, aby s radnicí spolupracovali a přeparkovali si svá auta. Přesný časový plán zveřejní před začátkem prací. Současně s čištěním se bude i „malovat“. „Při čistění komunikací zároveň obnovujeme vodorovné dopravní značení tam, kde je to nutné. Jde převážně o ulice v centrální části města. Ročně na obnovu vynakládáme zhruba dvě stě tisíc korun,“ doplnil Petr Sobek z odboru dopravy bohumínské radnice.

V plánu je čištění ulic včetně chodníků, cyklostezek a obnova vodorovného značení.Zdroj: Pavel Čempěl

Mráz způsobil praskliny na silnicích

Letošní zima byla podle správců silnic z hlediska dopadů na kvalitu povrchů nejhorší za deset let. V cestách se kvůli extrémnímu střídání mrazů a teplot nad nulou objevila řada děr a prasklin. Bohumín si své silnice, které jsou majetku města, opravuje průběžně. Řada z nich má navíc povrchy nové nebo zánovní.

„Proto nemusíme aktuálně řešit žádnou větší destrukci. Evidujeme zhruba desítku výtluků napříč celým městem, v průběhu dubna a května začneme s jejich výspravou. Preferujeme klasickou metodu s odfrézováním a zalitím teplou asfaltovou směsí. Provizorní řešení v podobě studené směsi se nám neosvědčilo, není dlouhodobě účelné,“ uvedl Roman Pak z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice. Na opravu výtluků má město v rozpočtu zhruba půl milionu korun, další čtyři miliony investuje do rekonstrukcí celých úseků silnic, které to nejvíce potřebují.

Nejhorší situace ve městě je v Lidické ulici. Kvůli tomu, že ji využívá vysoký počet nákladních aut, je už několik let v nevyhovujícím stavu. Patří však Správě silnic moravskoslezského kraje, které její rekonstrukci opakovaně odložila.

„Při každém jednání s krajem apelujeme na nutnost celkové opravy povrchu Lidické ulice. My jsme v ní podle dohody vybudovali nový chodník včetně veřejného osvětlení a připravili místo pro přecházení, kraj však stále nenašel finanční prostředky na rekonstrukci silnice,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura. Podle něj kraj přislíbil, že v těchto místech vyspraví alespoň nejhorší výtluky. Nevíce zdevastovaný je úsek Lidické ulice u železničních přejezdů. Tady město naráží na neochotu spolupráce na opravách ze strany majitelů vleček.