Letošní ročník Zlatého erbu se zaměřil zejména na kybernetickou bezpečnost, ale nejen na ni. „Kromě tohoto velmi důležitého ukazatele porota zkoumala i to, jak obecní weby komunikují se svými občany, ale i turisty nebo s místními podnikateli. Řešili, jestli je web přehledný, plní zákonné povinnosti nebo jestli nabízí všechny potřebné informace. Hodnotí se i sociální sítě,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka.

Vysokou úroveň městských stránek drží Bohumín dlouhodobě. Dokazují to každoroční pozvánky na krajský úřad, kde bývají oceněni zástupci nejúspěšnějších samospráv. I letos vyrazili vyslanci bohumínské radnice do Ostravy a po loňském třetím místě se tentokrát vrátili s první cenou. Tu jim přiřkli odborníci ze spolku Český zavináč, který soutěž organizuje.

Bohumín tradičně obstál a vrátil se na zlatou pozici z předloňského roku, druhá skončila Opava, na třetím místě se umístil Bruntál. Porotci u webu Bohumína ocenili například přehlednost portálu, odkaz pro podnikatele s nabídkou míst či široké spektrum odkazů a informací pro turisty. Našli i pár chybiček. „Z hodnocení odborníků si vždy snažíme něco vzít a zapracovat na tom. Stejně tak dáváme prostor laické veřejnosti, aby nám posílala podněty ke zlepšení. Jsme rádi, že naše úsilí přináší ovoce,“ podotkl správce webu Jiří Rozsypal.

Zatímco úpravy v minulém roce byly spíše kosmetické, aktuálně IT tým připravuje další výraznější zásah do podoby městských stránek. „Měly by být opět o něco přehlednější, uživatelsky přívětivější i vizuálně atraktivnější. Veřejnosti je představíme ještě letos,“ informoval Rozsypal.

Ještě se „starou“ verzí webu se Bohumín poměřil s ostatními také v celostátním kole soutěže Zlatý erb. V rámci republiky se nakonec umístil na celkovém jedenáctém místě.