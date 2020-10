Když bylo minulé pondělí jasné, že vláda nechá zavřít zmíněné podniky, majitelka vyhlášené karvinské cukrárny Slivkafé okamžitě využila sílu sociálních sítí a oslovila zákazníky s tím, že její podnik nezůstane ani během nucené pauzy zavřený a že si každý další další den mohou přijít pro kávu do kelímku, zákusek do krabičky nebo pro pivo v PET láhvi.

„V úterý, kdy jsme ještě měli normálně otevřeno, tu byly davy. Skoro jsme nestačili po hostech uklízet stoly. Řada lidí nás přišla podpořit a na pár dní se s námi rozloučit,“ vypráví mladá cukrářka.

Nucené zavření podniků pro ni přišlo v nepravý čas. Druhý říjnový víkend otevřela novou provozovnu Slivkafé PUB, bývalý bowling na kovonském stadionu.

„Udělalo nám to škrt přes naše plány. V říjnu jsem přijala nové lidi, první dny bylo na bowlingu narváno, plno rezervací a po čtyřech dnech jsme to museli uzavřít. No hrůza,“ říká Kateřina Slivková.

Dva ze tří podniků má tedy dočasně zavřené a sladkosti a dobrou kávu lidem nabízí přes okénko v cukrárně na fotbalovém stadionu.

„Lidi opravdu chodí. Je to super. Tak jen doufám, že to přežijeme a na začátku listopadu budeme moci otevřít,“ říká odhodlaně podnikatelka.

Jak už bylo napsáno, vzdávat se není její styl. „Ať je situace jakákoliv, tak jsme si jistí jednou věcí – zákusek vždy bodne,“ vzkázala svým zákazníkům přes facebook.