U havířovské nemocnice bude komfortnější parkování. Před pár dny začala stavba nového parkoviště, kam se vejde až 170 aut.

U havířovské nemocnice vyrůstá nové parkoviště. Vejde se tam až 170 aut. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Vznikne na travnaté ploše v areálu Nemocnice v ulici Astronautů, a to díky tomu, že kraj, jemuž pozemek dosud patřil, jej bezúplatně převedl městu. To je investorem stavby. Hotovo by mělo být na konci roku.

Kromě parkoviště získá lokalita i nové veřejné osvětlení, kontejnerové stání, výsadbu zeleně a terénní úpravy. „V souladu s přírodou se bude pracovat i se srážkovými vodami. Vím, že zaparkovat v areálu havířovské nemocnice je dlouholetý problém, takže doufám, že nová parkovací místa ocení veřejnost, pacienti i zdravotníci, kteří v naší nemocnici pracují,“ řekl k výstavbě nového parkoviště v Havířově náměstek pro investice Bohuslav Niemiec.

Po dobu stavebních prací bude dočasně omezen provoz stávajícího parkoviště i příjezdové cesty k urgentnímu příjmu od haly Slavie. „Prosíme pacienty i jejich návštěvy, aby po dobu stavby využívali přilehlé placené parkoviště a neblokovali sanitkám příjezd do nemocnice,“ požádal ředitel nemocnice Norbert Schellong.

Rekonstrukce se dočká též parkoviště u urgentního příjmu. „Koncem listopadu dáme parkoviště opět k dispozici zejména pacientům, kteří míří na urgentní příjem. Ti by měli mít parkování co nejblíže urgentního příjmu a po nějakou omezenou dobu k využití,“ dodal ředitel nemocnice.