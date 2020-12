Předseda představenstva, někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (na snímku), se tedy mohl hned pustit do další fáze proměny celého zařízení, kterou nazval personální stabilizací. Zároveň se mají vylepšit i pracovní podmínky pro zaměstnance, proto má v dalších letech v areálu vyrůst nový ambulantní trakt.

Rozlehlý šestihektarový městský pozemek, na kterém se nemocnice rozpíná, považuje Němeček za jednu z obrovských příležitostí bohumínského špitálu. „Jinde se zdravotnická zařízení moc nemohou rozvíjet. Scházejí volné plochy nebo parkovací místa. Tohle u nás není problém. Vnímám to jako naše obrovské plus do budoucna,“ říká muž, který jedenáct let stál také v čele ostravské fakultní nemocnice.

Bohumínská městská nemocnice poskytuje lůžkovou péči v oblasti chirurgie, gynekologie a interny, v minulých letech se zvýšila také kapacita Centra následné péče včetně ošetřovatelských a sociálních lůžek. „Pro pacienty i personál je nešťastné, když ambulance, včetně našich tří non stop pohotovostí, jsou součástí budov s lůžkovou péčí. Proto vznikla myšlenka nového ambulantního traktu,“ tvrdí.

Němečkova vize nadchla i vedení města. Projekt dostal zelenou, nejpozději v únoru příštího roku bude dokončena projektová příprava. „Začne se demolicí starých nevyužívaných budov a garáží. Následně přijde na řadu budování centrálního parkoviště a zároveň i celého nového traktu, který bude navazovat na nově otevřené pracoviště CT,“ doplňuje Němeček.

Na první etapu vyčlenilo město v rozpočtu, který budou zastupitelé schvalovat v prosinci, necelých dvacet miliónů korun. „Věřím, že to tak i bude schváleno. Výstavbu ambulantního traktu podporují všechny politické subjekty. Nemocnice kráčí správným směrem a komplexní ambulantní zázemí pak povede ke zlepšení podmínek personálu, ale především usnadní život pacientům,“ říká Němeček.

Do budoucna to nemusí být jediná výrazná změna v areálu ve Starém Bohumíně.

„Město několikrát v minulosti tvrdě bojovalo o přežití nemocnice, ale vždy se to povedlo zvládnout. Teď jsme zase v té lepší fázi, kdy se i špitálu dýchá lépe. To je pozitivní zpráva. Věříme, že to vydrží, protože i v současné covidové době se ukázalo, jak cenné je mít zdravotnické zařízení po ruce. Nemocnici budeme držet i dál a doufáme, že její renomé půjde pořád nahoru,“ uvádí starosta Bohumína Petr Vícha.

Pokud všechno půjde podle plánu, nový ambulantní trakt by mohl pacientům začít sloužit ve druhé polovině roku 2022.