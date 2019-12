Magnetická rezonance. To je jeden z nejlepších dárků pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, která v těchto dnech slaví 50 let svého trvání. Žádost o její získání schválilo Ministerstvo zdravotnictví.

Magnetická rezonance. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Attila Racek

„Pro naši nemocnici je to jistě významná věc. A dobrá zpráva je to také pro naše pacienty, především ty z lůžkových oddělení. Dosud je na na dané vyšetření musíme převážet mimo objekt nemocnice, po získání magnetické rezonance do našeho objektu budou tato důležitá vyšetření dostupná přímo u nás,“ podotkl k tomu ředitel havířovské nemocnice Norbert Schellong.